13 czerwca 2019 roku Cuba Gooding Jr. został zatrzymany w Nowym Jorku pod zarzutem molestowania seksualnego kobiety w barze na Times Square. W wyniku dochodzenia, 55-letni aktor został ostatecznie formalnie oskarżony o trzy tego typu incydenty. 12 kwietnia 2022 roku przyznał się do "niewłaściwego zachowania w nocnym klubie LAVO", mówiąc sędziemu, że w 2018 r. "pocałował kelnerkę w usta" bez jej zgody. Przyznał się również do dwóch innych podobnych ekscesów, które miały miejsce w październiku 2018 r. i czerwcu 2019 r.



Reklama

W wyniku ugody sądowej z prokuraturą nie trafił jednak do więzienia. Po ukończeniu sześciomiesięcznej terapii (w tym leczenia odwykowego), Goodingowi pozwolono wycofać przyznanie się do winy. Zamiast tego przyznał się do nękania (to mniejsze naruszenie prawa niż molestowanie seksualne), co w zasadzie wyczyściło mu kartotekę kryminalną.

Cuba Gooding Jr.: Ponad 30 kobiet oskarża gwiazdora

Wspomniana ugoda sądowa została skrytykowana przez część z co najmniej 30 kobiet, które po nagłośnieniu sprawy, zarzucały mu niewłaściwe zachowanie seksualne (w tym obmacywanie i wymuszone pocałunki w nocnych klubach).

Teraz sprawa wraca w procesie cywilnym. Jak podaje agencja AP, rozpocznie się on w nadchodzącym tygodniu. W piątek do składania zeznań dopuszczono kolejne trzy kobiety, które oskarżają aktora, że zgwałcił je w 2013 roku. Cytowany przez AP sędzia Paul A. Crotty zauważył, że "wszystkie roszczenia dotyczą nagłych napaści seksualnych lub prób napaści seksualnych", w których agresorem był Gooding.

Wiadomo też, że jedna z poszkodowanych kobiet domaga się od gwiazdora odszkodowania w wysokości 6 mln dolarów.