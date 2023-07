Borys Szyc komentuje aferę wokół Kevina Spaceya. "Niezwykłe świństwo"

Oprac.: Tomasz Bielenia #metoo

W środę, w dniu swych 64. urodzin, aktor Kevin Spacey został uniewinniony przez londyński sąd. Gwiazdorowi zarzucano m.in. napaść na tle seksualnym i doprowadzenie do czynności seksualnej bez zgody wobec czterech mężczyzn. "I co teraz? Zwrócą mu dobre imię i zniszczoną karierę? To jest jednak niezwykłe świństwo" - napisał na Instagramie Borys Szyc.

Borys Szyc określił oskarżenia pod adresem Kevina Spaceya jako "świństwo" /AKPA/Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency /Getty Images