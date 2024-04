Kino na Granicy: Aktorki i aktorzy czytają dzieciom oraz kino familijne w Cieszynie

Kino na Granicy 2024: Majówka też dla dzieci

Już po raz kolejny w czasie trwania festiwalu Kino na Granicy odbędzie się uwielbiane przez dzieci czytanie bajek. W tegorocznej odsłonie cyklu "Aktorki i aktorzy czytają dzieciom" codziennie w Parku Pokoju będzie można usłyszeć najpiękniejsze opowiadania dla najmłodszych. Te niesamowite historie przeczytają w tym roku: Jowita Budnik, Karolina Bruchnicka, Michalina Łabacz, Marta Stalmierska i Katarzyna Hołyńska. Dołączą do nich również: Sebastian Stankiewicz, Julian Świeżewski, Filip Pławiak, Piotr Pacek i Bartłomiej Topa.

W czasie trwania Przeglądu nie może zabraknąć też projekcji dla dzieci. W tym roku wyświetlone zostaną cztery produkcje.

Pierwszą z nich jest uwspółcześniona wersja klasycznej opowieści Jana Brzechwy "Akademia pana Kleksa". Film opowiada historię Ady Niezgódki, która trafia do tytułowej Akademii, by poznać świat bajek. Pod okiem szalonego pedagoga, profesora Ambrożego Kleksa, rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na trop, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.

Druga propozycja to historia "O psie, który jeździł koleją" powstała na podstawie książki o tym samym tytule. Film przedstawia postać Zuzi, której życie zmienia się całkowicie, gdy wkracza w nie niezwykły pies podróżnik Lampo. Owczarek, którego wyprawy pociągiem są hitem Internetu, zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Jednak dyrektor robi wszystko, żeby pozbyć się go ze swojej stacji.

Kolejną wyświetlaną produkcją będzie "Film dla Kosmitów" z 2022 roku, który zaczyna się w momencie, gdy ojciec Jeremiego, pracownik agencji kosmicznej, obiecał, że pokaże mu start prawdziwej rakiety, ale w ostatniej chwili odwołał wyjazd. Nastolatek zostaje wysłany do dziadka na wieś. Pewnego ranka dostaje tajemniczą przesyłkę - to robot, który ma dla niego zadanie: musi przygotować filmowy list do kosmitów, pomagając uratować świat.

Zestawienie zamyka "Kajtek Czarodziej" Magdaleny Łazarkiewicz. Tytułowy bohater to 12-letni chłopiec o wyjątkowo krnąbrnym usposobieniu. Wychowuje się z tatą i babcią. Klasowy psotnik pewnego dnia odkrywa w sobie nadprzyrodzone umiejętności. Sytuacja komplikuje się, gdy o chłopca zaczynają rywalizować siły dobra i zła. W którą stronę pójdzie młody czarodziej?

26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się między 1 a 5 maja 2024 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Szczegóły zamieszczone są na stronie internetowej festiwalu.