Kino na Granicy 2024: Majówka z Marianem Dziędzielem w Cieszynie

Marian Dziędziel bohaterem Kina na Granicy: Aktor i uśmiech

"Są aktorskie nazwiska, na dźwięk których znacząco kiwamy głową - z szacunkiem i z wdzięcznością za wszystko, co im zawdzięczamy. Są i tacy aktorzy, w stosunku do których, poza wspomnianymi emocjami, reagujemy także uśmiechem. To właśnie przypadek Mariana Dziędziela . Uśmiech" - mówi Łukasz Maciejewski, polski dyrektor programowy Kina na Granicy.

"Artysta, aktor, myśląc o którym, mimowolnie się uśmiechamy. To wdzięczność za jego poczucie humoru, bezpretensjonalność i bezpośredniość, ale także za wszystkie wspaniałe role: teatralne, telewizyjne, kabaretowe, przede wszystkim za wybitne role filmowe" - dodaje.



Znany festiwalowej widowni ze wielu znakomitych ról filmowych, wśród których są nagradzane kreacje w "Weselu", "Domu złym", "Krecie" i "Moich córkach krowach" Marian Dziędziel jest przyjacielem Kina na Granicy. Często odwiedzał Cieszyn i spotykał się z publicznością Przeglądu.

Retrospektywa będzie okazją do przypomnienia jego najważniejszych kreacji i odkrycia mniej popularnych tytułów. Odbędą się też dwa spotkania z publicznością - rozmowa z aktorem (po "Winie truskawkowym") oraz debata z udziałem innych artystów o dorobku Mariana Dziędziela i znaczeniu jego twórczości (po "Wymyku").

W Cieszynie pokazane zostaną filmy:

"Party przy świecach" (reż. Antoni Krauze; 1980)

"Mocna kawa nie jest taka zła" (reż. Aleksander Pietrzak; 2014)

"Dom zły" (reż. Wojciech Smarzowski; 2009)

"Kret" (reż. Rafael Lewandowski; 2010)

"Wino truskawkowe" (reż. Dariusz Jabłoński, 2008)

"Wymyk" (reż Greg Zgliński, 2011)

"Marian Dziędziel - późna filmowa kariera, ale i późna filmowa wielkość. W filmach Krauzego, Domaradzkiego, Sass, i - przede wszystkim - Smarzowskiego, dał się poznać jako wybitny aktor dramatyczny, charakterystyczny, komediowy. Niezależnie od typu i rodzaju ról, zawsze dawał nam uśmiech. Cieszymy się, że będzie w tym roku z nami. Uśmiechniemy się jeszcze szerzej" - podkreśla Łukasz Maciejewski.



26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 1-5 maja 2024 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.