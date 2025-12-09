Znamy termin 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: znamy termin

Kolejna, 51. już edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w dniach 21-26 września 2026 roku.

Po pełnej sukcesów i frekwencyjnych rekordów jubileuszowej edycji, festiwal wkracza w nowe pięćdziesięciolecie. Jak co roku, wrześniowe dni wypełnią premierowe pokazy najnowszych polskich filmów, projekcje starannie wyselekcjonowanej klasyki oraz spotkania z filmowcami, którzy licznie odwiedzają Gdynię, by wspólnie celebrować to jedyne w swoim rodzaju święto polskiego kina.

Podczas sześciu wrześniowych dni widzowie będą mogli obejrzeć najnowsze krajowe produkcje filmowe, a ich twórczynie i twórcy - powalczyć w konkursie o Złote, Srebrne i Szafirowe Lwy.



W programie jak zwykle znajdą się również specjalne wydarzenia oraz tradycyjne sekcje pozakonkursowe, wśród których nie zabraknie rozmów i spotkań branżowych.



Bieżące informacje o festiwalu można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Zapiszcie datę i do zobaczenia we wrześniu w Gdyni!

