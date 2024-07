Kim jest uczestnik festiwalu w Gdyni?

Znamy profil uczestnika 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na festiwalu dominuje młoda publiczność - połowa to osoby poniżej 35 lat, dobrze wykształcone i dość dobrze sytuowane. 1/3 widzów pochodzi z Gdyni, 1/2 z Trójmiasta, reszta głównie z dużych miast z Polski. Dlaczego przyjeżdżają na festiwal? Przede wszystkim ze względu na ciekawe filmy, czas wolny, atmosferę, ciekawość. Poza Konkursem Głównym, największym zainteresowaniem cieszą się Konkurs Filmów Krótkometrażowych i spotkania z twórcami.

Z całym raportem możecie zapoznać się tutaj!

Badanie profilu uczestnika Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wykonane zostało w 2023 roku już po raz czwarty (2018-2019, 2022-2023). Podczas 48. FPFF naukowcy i studenci z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Szkoły Filmowej w Łodzi zadali widzom nowe pytania między innymi o źródła informacji i promocji a także o ocenę i atrakcyjność różnych sekcji i konkursów.

Badanie "Profil uczestnika festiwalu filmowego 2023" jest wspólnym przedsięwzięciem Pomorskiej Fundacji Filmowej oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania w dniach 18-23 września 2023 roku przeprowadzili dr hab. Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, dr Anna Wróblewska (Szkoła Filmowa w Łodzi) oraz dr inż. Malwina Balcerak (UAM w Poznaniu) z udziałem ankieterów - studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Filmowej w Łodzi.

Kim więc jest uczestnik festiwalu filmowego w Gdyni?



W przeważającej mierze to osoby młode - poniżej 35. roku życia. Stanowiły one nieco ponad 62% wszystkich badanych. Najliczniejszą grupą wiekową były osoby w wieku 18-25 lat, natomiast najmniej liczną grupę stanowili widzowie powyżej 55. roku życia. Stosunkowo wysoki był udział osób poniżej 18 lat - 14%, który z roku na rok wzrasta. Uczestnikami festiwalu były przede wszystkim osoby o wyższym wykształceniu. Stanowiły one prawie 60%, co stanowiło podobną proporcję jak w poprzednich edycjach w latach. Ponad połowę uczestników stanowiły osoby pracujące, choć znaczący jest również udział osób uczących się (głównie uczniów i studentów).

Wbrew pozorom, "Gdynia" nie jest festiwalem branżowym, co badania pokazują od pierwszej edycji. 1/3 badanych uczestników pochodzi z Gdyni. Uczestnicy pochodzą także z Gdańska i Sopotu (ponad 12 proc.). Wielu uczestników pochodzi z dużych polskich miast z dobrze rozwiniętą kulturą filmową, takich jak: Warszawa (17 proc., są to jak przypuszczamy głównie filmowcy), Kraków, Łódź, Poznań. Warto wspomnieć, że z roku na rok na festiwal przybywa coraz więcej uczestników z zagranicy.

Stali bywalcy (co najmniej pięć razy obecni na FPFF) to prawie 1/4 uczestników. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, 1/3 badanych stanowili debiutanci na FPFF. To najliczniejsza grupa wśród wszystkich uczestniczących w wydarzeniu. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jako jedna z największych imprez filmowych w Polsce, ma zarówno stałą grupę uczestników, jak i potrafi przyciągnąć nowych widzów. Jak co roku, także i w 2023 zapytano o oszacowanie kosztów i wydatków związanych z uczestnictwem w imprezie. Wedle deklaracji, przeciętny uczestnik festiwalu wydał 2203,52 zł. Przeciętne wydatki wzrosły o 6,1% w porównaniu z rokiem 2022 (w szczególności noclegi - prawie 24%). W 2018 roku szacowane wydatki wynosiły 877,59 zł.

Po co przyjeżdża się na festiwal w Gdyni?

Prawie połowa uczestników (49%) chce zobaczyć ciekawe filmy. Podczas wszystkich badanych edycji właśnie ten powód był wskazywany najczęściej, choć nastąpił spadek tych wskazań. Przyciąga wyjątkowa atmosfera festiwalu (41%, w tym przypadku z roku na rok następował wzrost wskazań tego powodu) i chęć spędzenia wolnego czasu (także 41%). Na powody zawodowe wskazywało prawie 23 % badanych - są to osoby z branży lub twórcy.

Po raz kolejny uczestnicy zostali poproszeni o ocenę pewnych aspektów Festiwalu w Gdyni i po raz kolejny ocena ta jest bardzo pozytywna. Najlepiej oceniono poczucie bezpieczeństwa podczas festiwalu - dobrze i bardzo dobrze oceniło ten aspekt aż 90% badanych. Równie wysoko została oceniona obsługa uczestników - tutaj prawie 90% pozytywnych odpowiedzi. Jakość filmów dobrze i bardzo dobrze oceniło 74 % badanych (podobnie jak w 2022 r.). Bardzo pozytywnie została również oceniona dostępność obiektów festiwalowych (niemal 80%). To, co w porównaniu z 2022 rokiem gorzej oceniono w 2023 roku to program festiwalu - w 2022 pozytywnie oceniło go prawie 80% badanych, natomiast podczas ostatniej edycji, pozytywnie program został oceniony przez niecałe 70% badanych.

Uczestnicy biorący udział w gdyńskim festiwalu wykazali się dużą aktywnością podczas całego wydarzenia - ponad 1/3 z nich obejrzało 10 lub więcej pokazów filmowych. Od jednego do czterech filmów widziało ponad 30%, podobnie wygląda to w przypadku grupy, która obejrzała od pięciu do dziewięciu filmów. Średnio uczestnik obejrzał 6,8 filmu. Jest to o 0,5 mniej niż w 2022, gdzie średnia wyniosła 7,3 filmu.

Wydarzenia towarzyszące wywołują dużo mniejsze zainteresowanie. Ponad połowa badanych wzięła udział w czterech lub w mniejszej liczbie wydarzeń. Widać, że dla uczestników liczą się głównie konkursy. Prawie 17% wskazało, że interesuje ich wyłącznie Konkurs Główny. Połowa badanych (50%) wskazała, że poza Konkursem Głównym wybierają Konkurs Filmów Krótkometrażowych. Uczestnicy festiwalu chętnie biorą udział w spotkaniach z twórcami, oglądają galę zakończenia festiwalu zarówno na żywo, jak i w telewizji czy Internecie.

Nie tylko Gdynia! Dokąd jeszcze jeżdżą festiwalowicze?

Uczestnik FPFF to aktywny konsument dóbr kulturalnych. Ponad 60% osób biorących udział w festiwalu uczestniczyło również w co najmniej jednej innej imprezie tego typu w ciągu ostatniego roku. Badani najczęściej uczestniczyli w takich festiwalach, jak Nowe Horyzonty, Millennium Docs Against Gravity, Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Off Camera, Octopus, Cameraimage, Krakowski Festiwal Filmowy oraz Młodzi i Film Koszalin.

W 2024 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansował piątą edycję badań profilu uczestnika Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tym razem badacze i studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkoły Filmowej w Łodzi będą realizować badania jakościowe.



49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 23-28 września 2024 roku w Gdyni. INTERIA jest patronem medialnym festiwalu.