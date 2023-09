"Na naszym festiwalu dzieci zajmują bardzo ważne miejsce. To właśnie one decydują, który z tegorocznych filmów nominowanych do Złotych Lwiątek zdobędzie nagrodę. Miarą wygranej jest... krzyk!" - czytamy na facebookowym profilu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Kajtek Czarodziej" Magdaleny Łazarkiewicz to historia tytułowego 12-latka, który wychowuje się z tatą i babcią. Klasowy psotnik pewnego dnia odkrywa w sobie nadnaturalne umiejętności. Czarodziejskie moce przejmują kontrolę nad życiem Kajtka, któ­ry od teraz rozprawia się zarówno z nielubianymi nauczycielami, jak i całą szkolną społecznością, zdobywając sympatię i sławę wśród rówieśników. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy o obdarzo­nego magicznymi zdolnościami chłopca zaczynają rywalizować siły dobra i zła. W którą stronę pójdzie młody czarodziej?

"O psie, który jeździł koleją" Magdaleny Nieć to przeniesiona we współczesne czasy opowieść znana z uwielbianego dzieła Romana Pisarskiego pod tym samym tytułem. Życie Zuzi, której tata Piotr pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo - niezwykły pies­ podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem Internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, któ­rego dziewczynka tak bardzo potrzebuje.

Animacja "Przytul mnie. Poszukiwacze miodu" Anny Błaszczyk to opowieść o Małym Misiu, któremu ulewa zniszczyła wszystkie słoiki pysznego miodku. Nic nie uchowało się także w pszczelich kryjówkach. Pragnie wyruszyć do Złotej Krainy w poszu­kiwaniu niezastąpionego składnika urodzinowego tortu. Niezawodnym kompanem wycieczki okaże się Tata Miś, który początkowo niechętnie zgadza się na wspólną wyprawę przez las. Czy podczas niezwykłej przygody Mały Miś zdoła wykazać się odwagą i sa­modzielnością? Podróż w nieznane to przecież wielka frajda! Wszystko, żeby uratować urodzinowy tort.

Animacja "Nawet myszy idą do nieba" w reżyserii Denisy Grimmovej i Jana Bubenicka to historia Małej Czmyszki, która usilnie stara się udowodnić wszystkim swoją odwa­gę. Aby tego dokonać, zaryzykuje nawet spotkanie zdrapieżnikiem! Jej śmiała próba kończy się jednak w zupełnie niespodziewany sposób. Myszka trafia do niezwykłej krainy, gdzie na swojej drodze spotyka bojaźliwego liska Rudeusza. Czy tak różni bohaterowie będą w stanie się dogadać? Mimo początkowej niechęci posta­nawiają wspólnie odkryć tajemnice niezbadanych i zaskakujących zaświatów. Czy sprostają nowym wyzwaniom w swojej podróży?

"Film dla kosmitów" Piotra Stasika to opowieść o 14-letnim youtuberze Jeremim. Jego ojciec jest pra­cownikiem agencji kosmicznej i obiecał pokazać mu start praw­dziwej rakiety, ale w ostatniej chwili plany się zmieniły, wyjazd został odwołany. Zamiast tego nastolatek zostaje wysłany do swojego dziadka, który mieszka na wsi. Żeby odciągnąć go od Internetu, ojciec przygotowuje dla niego specjalne zada­nie. Pewnego poranka Jeremi dostaje tajemniczą przesyłkę, w której znajduje się robot przekazujący mu zadania do wy­konania - musi przygotować filmowy list do kosmitów, który pomoże uratować świat. Początkowo niezadowolony chłopak stopniowo zaczyna nawiązywać przyjaźnie z lokalnymi dziećmi, które pomogą mu zrealizować film.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września 2023.