"Freestyle": Gangsterska opowieść z rapem w tle

Raperzy, gangi, narkotyki - nie jest to pierwszy polski film osadzony w tym klimacie.

"Freestyle" nie jest jednak kolejnym obrazem polskich blokowisk, wykluczeniu, biedzie i rapie. Filmowe biografie Paktofoniki ( "Jesteś Bogiem" ) i Tomka Chady ( "Proceder" ), rapowy musical "Inni ludzie" czy w końcu "Zadra" i czołowi raperzy na ścieżkach dźwiękowych polskich filmów (m.in. Białas i Lanek w "Bożym Ciele", Kukon w "Johnnym", PRO8L3M i Sarius w "Furiozie" czy O.S.T.R. w "Psy 3" i "Pileckim") to dowód na coraz mocniejszą symbiozę polskiego rapu z kinem.

Reklama

Rap we "Freestyle" jest tłem. Wyrazistym i mocnym, ale tłem do gangsterskiej opowieści w stylu wczesnego Guya Ritchiego. Bochniak ze scenarzystą Sławomirem Shutym budują świat z ekscentrycznymi i zdumiewająco głupimi gangusami, wulgarnym ulicznym językiem, obrazową przemocą i pechowym bohaterem, który przez głupi błąd jest z każdą kolejną minutą coraz mocniej wciągany w brutalny świat bandziorów. Krakowskie porachunki, polsko-słowacki przekręt i rap’n’roll w jednym.



Diego ( Maciej Musiałowski ) i Mąka ( Michał Sikorski ) rozwijają marzenia o zrobieniu kariery na rapowej scenie. Diego zerwał z dillowaniem i chce zarabiać już tylko dzięki rymom i bitom, ale wiecznie najarany hazardzista Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon. Diego jeszcze ten jeden raz chce iść na skróty i namówiony przez kuriozalnego słowackiego (sic!) gangstera, wyglądającego swoją drogą krindżowo jak Gary Oldman w "Prawdziwym romansie" duetu Scott/Tarantino, wchodzi w deal z dwoma kilogramami kokainy w kieszeni. Jak można się spodziewać, transakcja nie pójdzie po myśli rapera, który wpadnie w sam środek świata, o którym nie chciałby nawet rymować.

"Freestyle": Musiałowski i inne ciekawe wybory obsadowe

We "Freestyle" dobrze napisane dialogi rymują się z uliczną rzeczywistością, a wszystko jest wiarygodnie zagrane. Bochniak pokazał w zaskakująco dobrej polskiej wersji "The Office", że potrafi pokazać różnych wariatów i ekscentryków, balansując na granicy przerysowania i bez popadania w efekciarstwo. W "Magnezji" docisnął pedał gazu zbyt mocno, ale we "Freestyle" robi to ze smakiem i umiarem.

Ciekawe są tutaj wybory obsadowe. Musiałowski wpadał już w gangsterskie tarapaty w "Kryptonimie Polska" i ma dobrze przećwiczony schemat zagubionego chłopaka w nie swoim świecie. Jego Diego był co prawda dilerem, ale z bandziorami na wysokim szczeblu zdegenerowania codziennie się nie stykał. Dobrze wypada do tego na scenie i widzę go w jakimś filmowym hiphopowym tercecie z Fabijańskim i Gierszałem. Musiałowski otrzymuje do tego solidny suport od Sikorskiego i Nel Kaczmarek w roli jego ukochanej. Rozbroił mnie do tego kompozytor Paweł Mykietyn w roli starego krakowskiego gangstera z wąsem i widok słowackich gangusów, wyjętych niemal z cygańskich scen w kinie Kusturicy. No, ale Cyganie w końcu pojawili się w "Przekręcie", nieprawdaż?

"Freestyle" nie jest przełomem w kinie gangsterskim, ale na naszym podwórku wyróżnia się swoim własnym klimatem i językiem. Wyraziste zdjęcia Nowej Huty urodzonego w Krakowie Kajetana Plisa, odrobiona lekcja z "8. Mili", jak energetycznie pokazać hiphopowy koncert i brutalno-romantyczny finał dają przyjemny półtoragodzinny seans krwistej opowieści z krakowskich ulic ze słowackimi gangusami w tle. Netflixowa sensacja na wyższym niż zwykle biegu. W wolnym stylu!

6,5/10

Wideo "Freestyle": Oficjalny zwiastun