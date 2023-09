Uczestnicy gdyńskiej imprezy mogą zobaczyć przekrojową wystawę poświęconą scenografiom, jakie Allan Starski stworzył do filmów Romana Polańskiego "Oliver Twist" i Pianista" oraz międzynarodowej produkcji "Hannibal".

Wystawa, którą można oglądać w przestrzeni Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego, stanowi hołd dla niezwykłego dorobku tego twórcy. Allan Starski, znany ze swojego unikalnego wyczucia przestrzeni i zdolności do wizualnego opowiadania historii, wciąż zaskakuje nas swoimi perspektywami i konceptami. Wystawa, skupiająca zarówno ikoniczne scenografie filmowe, jak i osobiste rysunki, stanowi nie tylko prezentację dzieł, lecz daje także możliwość wejścia w proces twórczy pracy scenografa - zapewniają organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Widzowie festiwalu zobaczą także film Andrzeja Wajdy "Panny z Wilka", który w 1979 roku przyniósł Starskiemu nagrodę za scenografię na festiwalu w Gdańsku. Starski zaprosi także widzów na projekcję filmu "Popiół i diament". Dlaczego wybrał akurat przełomowy obraz Andrzeja Wajdy?

- Zobaczyłem ten film jako chłopak z liceum. To był przełom w moim widzeniu świata. Wychowałem się w kompletnie zakłamanym historycznie świecie a tu jest reżyser, który w tamtych czasach ma odwagę pokazać na ekranie historię Żołnierzy Wyklętych. A do tego aktor, który potrafił w ciągu kilku tygodni stać się idolem młodzieży w Polsce - wszyscy zaczęliśmy chodzić w wojskowych kurtkach i nosić ciemne okulary... To dla mnie bardzo ważny film - przyznał Starski.

Jest pierwszym scenografem, który otrzyma Platynowe Lwy.

- Dość długo żyję zawodowo, stoją za mną jakieś filmy, nie tylko rozbuchane scenograficznie, ale także istotne i ważne. Cieszę się, że w tym gronie, opanowanym słusznie przez reżyserów, znalazł się scenograf. Mogę dzięki tej nagrodzie przypomnieć sobie i uczestnikom festiwalu filmy, które zrobiłem. Dobra okazja, miła nagroda - podkreślił Starski.

Dyrektor artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Joanna Łapińska podkreśliła, że "Platynowe Lwy trafią do artysty obdarzonego niesamowitą wyobraźnią i wrażliwością". "Allan Starski wspaniale czuje materię kina, a jego projekty zawsze wynoszą filmową opowieść na nowy poziom. Poza tym niezwykle ciekawie opowiada o swojej pracy, o czym przekonają się widzowie tegorocznej edycji" - przyznała Łapińska.



Allan Starski: Artysta o niesamowitej wyobraźni i wrażliwości

Allan Starski to jeden z najbardziej utytułowanych scenografów polskiego i światowego kina. Jak mało kto potrafi wiarygodnie tworzyć na ekranie diametralnie różne od siebie światy. Z równym mistrzostwem budował wizję świata we wstrząsającej opowieści o Holokauście, czyli "Liście Schindlera" Stevena Spielberga (za którą otrzymał Oscara), jak i w... "Brunecie wieczorową porą", kultowej komedii Stanisława Barei.



Przez wiele lat pracował w twórczym duecie z Andrzejem Wajdą, oprawiając scenografią filmy tego reżysera. Mowa o takich obrazach, jak "Człowiek z marmuru" (1976), "Bez znieczulenia" (1978), nominowane do Oscara "Panny z Wilka" (1979), "Człowiek z żelaza" (1981), "Pierścionek z orłem w koronie" (1993) czy "Pan Tadeusz" (1999).

Oscar to niejedyna ważna nagroda Starskiego. Za scenografię do nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes "Pianisty" Romana Polańskiego otrzymał francuską nagrodę filmową Cezar 2002 oraz Polskiego Orła. Był też nominowany do Emmy za scenografię do wojennego filmu "Ucieczka z Sobiboru" (1987) Jacka Golda. Orła otrzymywał jeszcze dwukrotnie. Za scenografię do "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy i do "Pokłosia" Władysława Pasikowskiego.

Starski jest również autorem scenografii do sztuk scenicznych i telewizyjnych. "Do najsłynniejszych jego realizacji należą nagrodzone na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej projekty do spektaklu telewizyjnego 'Wujaszek Wania' (reż. Aleksander Bardini), a także do 'Czarownic z Salem' (reż. Zygmunt Hübner) i 'Rozmów z katem' (reż. Andrzej Wajda) dla Teatru Powszechnego w Warszawie. W 2006 roku Allan Starski stworzył oprawę scenograficzną do uroczystości Europejskiej Akademii Filmowej. Od lat prowadzi międzynarodowe warsztaty i master classes dotyczące scenografii filmowej. Ponadto jest autorem cenionej przez studentów i profesjonalistów książki 'Scenografia'" - podkreślili organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.