"Chłopi": Nowa odsłona powieści Reymonta zachwyca

"Chłopi" w reżyserii Hugha Welchmana i DK Welchman (aka Dorota Kobiela) to kolejna adaptacja powieści, nagrodzonego Nagrodą Nobla, Władysława Reymonta. Światowa premiera tej produkcji odbyła się na festiwalu w Toronto i spotkała z entuzjastyczną reakcją prasy. Film "Chłopi" został zrealizowany z wykorzystaniem techniki animacji malarskiej.

Obraz składa się z 40 tysięcy klatek filmowych - obrazów namalowanych przez pracujących przy filmie malarzy naśladujących m.in. styl Młodej Polski, a znający polskie malarstwo tej epoki łatwo odnajdą odniesienia do Józefa Chełmońskiego czy Leona Wyczółkowskiego.

"Animacja malarska pozwala nam stworzyć świat, w który można się zanurzyć i który można poczuć. Technika, którą wybraliśmy, umożliwia opowiedzenie wartkiej akcji powieści Reymonta, z całym bogactwem aktorskich kreacji, a także na oddanie niuansów natury. Kilkustronicowy opis przyrody możemy ukazać za pomocą jednego obrazu" - mówiła DK Welchman.



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. – Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Początkowo studio BreakThru Films nakręciło film z aktorami. W "Chłopach" wzięła udział plejada polskich gwiazd, m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa. W głównej roli - Jagny − występuje Kamila Urzędowska .



"Chłopi" są jednym z faworytów Konkursu Głównego 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Chłopi": Sonia Mietielica jako filmowa Hanka

W rolę Hanki, żony Antka Boryna, w nowej ekranizacji powieści Reymonta wciela się Sonia Mietielica . Aktora, podobnie jak duża część obsady, gości obecnie w Gdyni. W rozmowie z Interią podzieliła się wrażeniami z pierwszych pokazów filmu, doceniając jednocześnie ogrom pracy, jaką włożyli twórcy projektu, by uzyskać finalnie tak spektakularny efekt.

"Przyjęcie filmu na polskiej premierze w Gdyni było wspaniałe. Bardzo dużo osób zostało potem na rozmowy z obsadą. Były piękne, długie oklaski. To jest zawsze bardzo miłe, zwłaszcza, że wiem, ile to kosztowało pracy ogromnej grupy ludzi, a przede wszystkim dwójki twórców. (...) Ci ludzie włożyli całe serca w ten projekt. Wierzyli, że to się może udać. Bardzo doceniam, że udało im się wydobyć te wątki, które są aktualne również dziś." - mówiła.

Według aktorki, nowa odsłona "Chłopów" to produkcja uniwersalna, stanowiąca jednak również pewnego rodzaju komentarz do współczesności.

"Dla mnie to jest film o człowieczeństwie, o byciu człowiekiem, o wyborach, o decyzjach, jak chcemy przeżyć swoje życie - w jaki sposób, w jakiej relacji, w jakiej atmosferze. Każdy obiera jakąś swoją ścieżkę. Ja gram Hankę, więc moja postać jest bardzo przywiązana do rodziny, jest matką, ma dzieci do wykarmienia, kocha swojego męża. Poznajemy ją jako kruchą, płaczliwą i zahukaną istotę. Bardzo się cieszę, że miałam taką szansę przeprowadzić ją przez różne punkty w przebiegu i doprowadzić ją do momentu, w którym staje się silna, w którym zauważa, że może poradzić sobie sama z wieloma rzeczami, że może być w pewnym sensie niezależna i ostatecznie zyskuje wielki szacunek w Lipcach. Myślę też, że im silniejsza staje się Hanka, tym więcej znajduje w sobie empatii, by zauważyć krzywdę Jagny" - opowiadała o swojej bohaterce.

Film "Chłopi" z Sonią Mietielicą w roli Hanki trafi do kin 13 października.