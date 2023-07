Dwa Brzegi 2023: Portrety sztuki i filmowe lekcje kina

Dwa Brzegi 2023: Filmowe portrety sztuki

W ramach sekcji "Filmowe portrety sztuki" zaprezentowane zostaną filmy dokumentalne o wybitnych twórczyniach i historie osadzone w świecie bohemy. Kim tak naprawdę była Natalia LL, jedna z najwybitniejszych współczesnych polskich artystek awangardowych? Dlaczego jej "sztuka konsumpcyjna" była i jest tak kontrowersyjna? Na to pytanie odpowiada Andrzej Sapija w filmie "Natalia LL - Sztuka jest jak miłość".

W słynnym amsterdamskim Rijksmuseum odbyła się największa w historii wystawa prac Johannesa Vermeera, holenderskiego mistrza, który wspaniale wykorzystywał grę świateł malując proste sceny rodzajowe. Jego styl stał się inspiracja dla wielu filmowców. Bilety na wystawę wyprzedały się w 24 godziny, dla tych którzy do Amsterdamu organizatorzy festiwalu mają zaproszenie na filmową wycieczkę po wystawie w dokumencie Davida Bickerstaffa "Nowy Vermeer. Wystawa wszech czasów".



Edward Hopper inspirował twórców filmowych. Uwielbiali go Hitchcock, Wenders czy Wajda, czego dowodem jest chociażby "Tatarak", gdzie ujęcie Krystyny Jandy jest kopią obrazu Hoppera Kobieta w słońcu. "Hopper. Amerykańska love story" Phila Grabsky’ego to filmowy portret tego niezwykłego artysty.



Sławomir Grünberg - zdobywca prestiżowej nagrody Emmy, twórca niezależny, który podejmuje często tematykę niesprawiedliwości społecznej, homofobii, braku tolerancji - przyjeżdża do Kazimierza Dolnego z najnowszym filmem prezentującym jedną z najciekawszych formacji awangardy artystycznej "Łódź Kaliska: Klasycy absurdu". To bardzo osobista opowieść reżysera o przyjaciołach, z którymi łączy go pasja do fotografii, sztuki, swoiste poczucie humoru i wzajemne zaufanie.

Jak łączyć sztukę z życiem, jak sztuka może być narzędziem walki z systemem i demaskować kłamstwo udowadnia Laura Poitras w filmie "Całe to piękno i krew". Film zdobył Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji i jest bardzo cennym źródłem do przemyśleń nad funkcjonowaniem wielkich koncernów we współczesnym świecie.



Zupełnie wyjątkową pracę artystyczną wykonała Lea Glob, towarzysząc Apolonii Sokół właściwie od momentu jej poczęcia do dnia dzisiejszego, gdy bohaterka ma ponad 30 lat. Wychowywana w rodzinie artystycznej Apolonia realizuje swoją drogę do bycia niezależną malarką, drogę pełną niespodzianek, rozczarowań, ale też sukcesów. Piękny film, który w finale staje się portretem dwóch kobiet, stojących po dwóch stronach kamery. "Apolonia, Apolonia" Lei Glob zdobyła Grand Prix festiwalu Millennium Docs Against Gravity oraz zwyciężyła na festiwalu IDFA.

Dwa Brzegi 2023: Filmowe lekcje kina

"Filmowe lekcje kina" pozwolą lepiej poznać twórców kina oraz dokonać wnikliwej analizy ich dzieł. Na początek Jean-Luc Godard . W filmie "Kino według Godarda" Cyril Leuthy ukazuje siedemdziesięcioletnią karierę artysty, od debiutu jako krytyka, po znanego na całym świecie reżysera. Godard zostaje przedstawiony jako człowiek pełen emocji i pasji.

Zdjęcie Kino według Godarda / materiały prasowe

Podobnie jest z Wernerem Herzogiem. "Werner Herzog. Radykalny marzyciel" autorstwa Thomasa von Steinaeckera opowiada o artystycznych poszukiwaniach i drodze życiowej kultowego reżysera. Film zawiera unikalne archiwalne materiały oraz wywiady z takimi znakomitościami, jak Nicole Kidman, Chloé Zao czy Patti Smith. Dopełnieniem tego portretu będzie pokaz specjalny filmu "Fitzcarraldo".

Co łączy filmy Davida Lyncha z "Czarnoksiężnikiem z krainy Oz" Lymana Franka Bauma? Fascynacja, inspiracja czy obsesja? O tym opowie film "Lynch/Oz" w reżyserii Alexandre O. Philippe’a.

Na koniec "Rysopis znaleziony po latach" autorstwa Sławomira Rogowskiego i Stanisława Zawiślińskiego, czyli wielowymiarowy portret jednego z najwybitniejszych twórców w historii polskiej kinematografii - Wojciecha Jerzego Hasa. Indywidualisty, który był gotów na największe poświęcenia, by realizować swoje artystyczne wizje. Retrospektywa filmów Wojciecha Jerzego Hasa jest częścią tegorocznego programy Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi.

17. Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 29 lipca - 6 sierpnia 2023 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.