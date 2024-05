"The Substance": Debiut Moore w Cannes

Choć Moore może poszczycić się pokaźną filmografią, to był to pierwszy raz, kiedy film z jej udziałem trafił do selekcji konkursowej w Cannes. Aktorka znana z filmów "Uwierz w ducha" (1990), "Niemoralna propozycja" (1993) czy "G.I. Jane" (1997) odwiedzała festiwal wcześniej jedynie jako osoba towarzysząca - na przykład podczas premiery "Piątego elementu" (1997) była kompanką ówczesnego partnera, Bruce’a Willisa.

"The Substance" to również debiut w Cannes dla reżyserki filmu - Coralie Fargeat ("Zemsta", 2017).

"The Substance": Feministyczny horror

Tytułowa substancja jest produktem, który ma przemieniać ludzi w lepsze, wymarzone wersje siebie. Starzejąca się i tracąca sławę aktorka (w tej roli Demi Moore) postanawia skorzystać tę okazję wykorzystać.

Historia zwraca uwagę na toksyczność powszechnie promowanych, hollywoodzkich ideałów, które często prowadzą do nienawiści wobec siebie. W formie skupionego na cielesności horroru stara się walczyć z tymi schematami. Dzieło ma zatem wydźwięk feministyczny, choć ze względu na brutalność niektórych scen, raczej jest to produkcja dla ludzi o mocnych nerwach. W samym tytule recenzji filmu na stronie Indiewire możemy przeczytać, iż jest to "odważne i szalenie obrzydliwe arcydzieło".

W "The Substance" poza Demi Moore pojawili się także Dennis Quaid, Joseph Balderrama, Phillip Schurer oraz Hugo Diego Garcia.