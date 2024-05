61-letnia Demi Moore bez ubrania w horrorze "The Substance"

61-letnia Demi Moore zachwyciła na czerwonym dywanie w Cannes. Aktorka zagrała w nowym horrorze "The Substance" i w kilku scenach pokazuje się tam zupełnie nago. Horror francuskiej twórczyni, Coralie Fargeat, spotkał się z 13-minutową owacją, najdłuższą jak dotąd na tegorocznej edycji festiwalu.

"Zgadzając się na tę rolę, wiedziałam, na co muszę być gotowa. Do opowiedzenia tej historii trzeba było dużego poziomu wrażliwości. Dużo rozmawialiśmy o tym, co chcemy osiągnąć, abym nie czuła się w trakcie pracy na planie bezbronna" - powiedziała Demi Moore na konferencji prasowej, a jej wypowiedzi cytowane są branżowy serwis "The Hollywood Reporter".

Horror "The Substance" opowiada historię podstarzałej gwiazdy kina, która dowiaduje się, że jej kontrakt nie zostanie przedłużony. Kobieta decyduje się na kontrowersyjny zabieg, w wyniku którego stworzona zostaje jej nowa, młodsza wersja.

Demi Moore pojawia się w filmie u boku Margaret Qualley, która również pojawia się na ekranie nago. To jej ciało potrzebne jest bohaterce do uzyskania pożądanego efektu.

"Była wspaniałą partnerką. Czułam się przy niej bezpiecznie. Byłyśmy oczywiście nagie, ale wszystko sprowadzało się do wzajemnego zaufania" - dodała Moore.

Horror francuskiej reżyserki Coralie Fargeat otrzymał aż 13-minutową owację, najdłuższą jak dotąd na tegorocznej edycji festiwalu w Cannes. Na stronie serwisu "Indiewire" można przeczytać, iż film jest "odważnym i szalenie obrzydliwym arcydziełem".