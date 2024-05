Chiara Mastroianni i Catherine Deneuve o Marcello Mastroiannim. Premiera w Cannes!

"Marcello Mio": Gwiazdy i przyjaciele o Marcello Mastroiannim

Na festiwalu w Cannes odbędzie się światowa premiera filmu "Marcello Mio", który oddaje hołd gwieździe kina w 100. rocznicę jego urodzin. W rolach głównych występują: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve , Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay i Nicole Garcia.

Jaka jest fabuła filmu? Chiara jest aktorką, córką Marcello Mastroianniego i Catherine Deneuve. Pewnego lata, gdy jej świat pogrąża się w chaosie, postanawia zacząć żyć jak jej ojciec. Ubiera się jak on, mówi jak on, oddycha jak on, tak przekonująco, że ludzie wokół zaczynają w to wierzyć i nazywają ją "Marcello".



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Starcie tytanów". Artur Zaborski z Cannes o festiwalu filmowym INTERIA

"Marcello Mio" to kolejny film, przy którym współpracowali Christophe Honoré i Chiara Mastroianni. Za rolę w "Pokoju 212" tego reżysera, Mastroianni otrzymała nagrodę na festiwalu w Cannes. "Marcello Mio" to piąty film Christophe'a Honoré'a, który znalazł się w selekcji tego prestiżowego festiwalu i trzeci w Konkursie Głównym, po "Piosenkach o miłości" i "Sorry Angel".

"Każdego filmowca kusi, by nakręcić film o kinie, a ja zawsze wiedziałem, że mój skupi się na aktorach, zwłaszcza w momencie, gdy nie pracują. To dość dziwny i tajemniczy czas, ponieważ kiedy przyjeżdżają na plan, nie wiesz, skąd pochodzą i dokąd wracają, kiedy skończą się zdjęcia" - mówi Christophe Honoré.

Zdjęcie Kadr z filmu "Marcello Mio", fot. Les Films Pelleas / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Marcello Mastroianni: Legenda kina

"Osiem i pół", "Słodkie życie", "Ginger i Fred" Federico Felliniego, "Noc" Michelangelo Antonioniego czy "Obcy" Luchino Viscontiego to tylko kilka z filmów z udziałem Marcello Mastroianniego, które zapisały się w historii kina.

"Marcello Mio" wraca do jego ikonicznych ról, przypomina najważniejsze momenty z życia i kariery, poprzez postać graną przez Chiarę Mastroianni. Filmowy Marcello wyrusza m.in. do Rzymu, gdzie ponownie odwiedza miejsca znane z filmografii Mastroianniego, łącznie z Fontanną di Trevi, by tam przeżyć niezapomniane chwile znane ze "Słodkiego życia" Felliniego.

Światowa premiera "Marcello Mio" odbędzie się w Konkursie Głównym festiwalu w Cannes. Film będzie można już wkrótce oglądać na ekranach polskich kin. Dystrybutorem tytułu jest firma Galapagos Films.