"Diplodok”: Sukces polskiej animacji w Cannes. Została sprzedana do 40 krajów

"Diplodok" jest największym projektem w historii polskich animowanych filmów familijnych, opartych na technologii CGI. To również kamień milowy dla rodzimej branży filmowej. "Diplodok" jest inspirowany kultowymi komiksami Tadeusza Baranowskiego, natomiast za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojtek Wawszczyk.

Opowieść o przygodach małego dinozaura, już w pierwszych dniach Marché du Film, została sprzedana do 40 krajów, w tym między innymi do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Skandynawii, krajów Beneluksu, a także do Korei. Przy produkcji "Diplodoka" wspólnie z Human Film, pracują międzynarodowi specjaliści - czeskie studio PFX (koproducent). Projekt jest realizowany także

w koprodukcji z Telewizją Polską oraz współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nawiązanie współpracy z agentem sprzedaży - Gebeka Films oznaczało rozpoczęcie przygotowań do oficjalnego startu międzynarodowej sprzedaży "Diplodoka" w Cannes. W trakcie targów Marché du Film, Maks Sikora (CEO Human), Jiří Mika (Managing Partner w PFX) oraz Jason Bressand (International sales agent Gebeka Films) promowali produkcję, co zaowocowało imponującym wynikiem, zaledwie po kilku dniach trwania targów.

"W trakcie Marché du Film mieliśmy okazję przekonać się, że 'Diplodok' skradł nie tylko nasze serca, ale również dystrybutorów z całego świata. Gebeka Films domyka kontrakty z przedstawicielami 40 krajów, co jest dla nas wielkim sukcesem i zdecydowanym powodem do dumy. Targi wciąż trwają, a samo Cannes to dopiero początek sprzedaży 'Diplodoka'. Przed nami jeszcze wiele targów oraz pozyskiwanie kolejnych, lokalnych partnerów dystrybucji. Wierzymy, że wspólnie przyniesiemy widzom na całym świecie wiele niezapomnianych chwil" - mówi Maks Sikora, CEO Human.