Skandal na czerwonym dywanie w Cannes. Oblała się sztuczną krwią

Cannes 2023: Ukraińska modelka z przesłaniem do Putina!

Cannes 2023

Przed piątkowym pokazem filmu Kena Loacha "The Old Oak" na czerwonym dywanie pojawiła się ukraińska modelka Alina Baikova, która pod prochowcem miała żółtą koszulkę z napisem "Fuck You Putin". Zanim zdążyła zaprezentować t-shirt fotoreporterom, została jednak otoczona przez ochronę imprezy o ponowne założenie płaszcza.

Alina Baikova /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images