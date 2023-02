Pandemia bardzo utrudniła panu pracę?

- Nie. Choć film powstawał w trakcie pandemii, nie mogę powiedzieć, by wywarła ona zasadniczy wpływ na proces produkcji. Przez cały ten czas mieliśmy do dyspozycji Zoom i inne narzędzia, dzięki którym mogliśmy być w kontakcie. Zacząłem natomiast obawiać się, że ta ogólnoświatowa katastrofa może przesłonić Japończykom problem wielkiego trzęsienia ziemi. Nie chciałem, żeby z powodu COVID-19 zapomnieli o tym, co wydarzyło się dwanaście lat temu. To upewniło mnie, że muszę ukończyć "Suzume".

Co sprawiło, że w swojej karierze postawił pan na animację?

- Kiedyś animacje bardzo mi pomogły. Będąc nastolatkiem, przeżywałem trudny okres w szkole. Filmy animowane były prawdziwym ukojeniem. Później - już jako dorosły mężczyzna - postanowiłem dać coś w zamian młodzieży, wesprzeć ją w gorszych momentach. Nie zastanawiałem się natomiast, czy robiąc film o dorastaniu, między moimi bohaterami - Suzume i Soutą - powinna istnieć różnica wieku. Kompletnie nie miało to dla mnie znaczenia. Uważam, że ta historia sprawdziłaby się równie dobrze, gdyby jej bohaterami było dwóch mężczyzn lub dwie kobiety.

"Suzume" to pierwsze od przeszło dwóch dekad japońskie anime prezentowane w konkursie głównym festiwalu filmowego w Berlinie. Co oznacza dla pana obecność tutaj?

- Kiedy w 2002 r. film "Spirited Away: W krainie bogów" Hayao Miyazakiego wziął udział w konkursie głównym Berlinale i zdobył Złotego Niedźwiedzia, odbiło się to w Japonii szerokim echem. Pamiętam, że oglądałem akurat program informacyjny i byłem naprawdę zdumiony, że to się stało. W tamtym okresie dopiero zaczynałem zajmować się reżyserią filmów animowanych i nie przyszłoby mi do głowy, że japońska animacja może zajść tak daleko. Dzisiaj trudno mi uwierzyć, że jestem w tym samym miejscu, w Berlinie, dokładnie dwadzieścia jeden lat później. To dla mnie jak sen.

-----------------------------

Makoto Shinkai (ur. 9 lutego 1973 r.) jest japońskim reżyserem i animatorem, absolwentem Wydziału Literatury Uniwersytetu Chuo. Zanim został filmowcem, przez kilka lat zajmował się grafiką komputerową. Jako reżyser zadebiutował w 1999 r. krótkometrażową animacją "She and Her Cat". W 2004 r. zaprezentował swój pełnometrażowy debiut anime "The Place Promised In Our Early Days". Uznanie krytyków i publiczności zapewnił mu dwa lata później "5 Centimeters per Second". Po nim wyreżyserował "Children Who Chase Lost Voices" (2011) i "The Garden of Words" (2013). Jego kolejny film "Your Name" z 2016 r. stał się w Japonii komercyjnym hitem, zapewniając twórcy liczne nagrody. W 2019 r. zrealizował "Weathering With You", który był japońskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

Jego najnowszy film "Suzume", którego japońska premiera odbyła się w listopadzie ub.r., jest jednym z 19 tytułów uczestniczących w konkursie głównym 73. Berlinale. Wyboru laureata dokona jury w składzie: amerykańska aktorka Kristen Stewart (przewodnicząca), irańska aktorka Golshifteh Farahani, niemiecka reżyser Valeska Grisebach, rumuński reżyser Radu Jude, amerykańska dyrektorka castingu Francine Maisler, hiszpańska reżyser, ubiegłoroczna laureatka Złotego Niedźwiedzia Carla Simon oraz hongkoński reżyser i producent Johnnie To. Werdykt poznamy w sobotę wieczorem.