"Sami swoi" wrócili do łask? Ten film podbija Netfliksa w Polsce!

"Nasz mały sekret"

Dwoje skłóconych byłych musi spędzić święta pod jednym dachem, gdy okazuje się, że ich obecni partnerzy są rodzeństwem. Wszystko zaczyna się wiele lat wcześniej, gdy Logan zaskakuje swoją ukochaną ( Lindsay Lohan ) oświadczynami na imprezie pożegnalnej. Gdy słyszy odmowę, zaczyna wyrzucać dziewczynie wszystkie żale i rozstają się w gniewie.

Dekadę później oboje mają już nowych partnerów i po raz pierwszy poznają rodziców drugich połówek. Niestety okazuje, że ich partnerzy są rodzeństwem i są zmuszeni spędzić święta razem.

Reklama

Produkcja cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem i w ostatnim tygodniu znalazła się na 1. miejscu najchętniej oglądanych produkcji.

"Miłość na nowo"

"W nowej komedii romantycznej "Miłość na nowo", radząc sobie z utratą narzeczonego, Mira Ray (Priyanka Chopra) wysyła serię romantycznych SMS-ów na jego stary numer telefonu... nie zdając sobie sprawy, że numer został przypisany nowemu właścicielowi — Robowi Burnsowi (Sam Heughan). Rob, dziennikarz, jest urzeczony szczerością pięknych smsów. Kiedy otrzymuje nowe zlecenie, napisania profilu megagwiazdy Céline Dion (grającej samą siebie w swojej pierwszej roli filmowej), prosi ją o pomoc w wymyśleniu sposobu na spotkanie z Mirą... i zdobycie jej serca" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

"Zaklęci"

Film animowany "Zaklęci" opowiada o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii, która — gdy tajemnicze zaklęcie zmienia jej rodziców w potwory — musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją rodzinę i królestwo. Film wyreżyserowała Vicky Jenson ("Shrek"). Oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponował uhonorowany nagrodami Emmy, Grammy, Tony i Oscarem Alan Menken ("Piękna i bestia"), a słowa piosenek napisał Glenn Slater ("Zaplątani"). W gwiazdorskiej obsadzie głosowej tej produkcji Netflix i Skydance Animation znaleźli się m.in. Rachel Zegler , John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, a także Javier Bardem i Nicole Kidman.

"Sami swoi. Początek"

Pawlak i Kargul — bohaterowie kultowej trylogii "Sami swoi" przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

"Świąteczni dżentelmeni"

Ashley mieszka w Nowym Jorku i robi ogromną karierę. Wszystko jednak zmienia się, gdy szefostwo planuje iść z duchem czasu i wymienić obsadę na młodszą. Kobieta wraca do małego miasteczka, w którym mieszkają jej rodzice i prowadzą prowincjonalny bar, który popada w ruinę. Kobieta wpada na genialny plan stworzenia męskiej rewii, który okazuje się być strzałem w dziesiątkę!

Produkcja znalazła się na 5. miejscu najchętniej oglądanych filmów w ostatnim tygodniu!

Zdjęcie "Świąteczni dżentelmeni" : Chad Michael Murray i Britt Robertson / Katrina Marcinowski/Netflix / Netflix

"Joy"

"Joy" opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown — pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro — w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe’a pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie — a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.

"Wiadomość przed świętami"

Nieoczekiwany SMS skłania Addie do wyruszenia w świąteczną podróż do Vermont, gdzie nowo nawiązana przyjaźń z Naną na zawsze odmieni jej życie.

"Polowanie"

Dwanaścioro obcych sobie ludzi budzi się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są i jak się tu znaleźli. Nie wiedzą, że zostali wybrani... w bardzo nieoczywistym celu. Tym celem jest tytułowe polowanie. W cieniu internetowej teorii spiskowej grupa wybrańców gromadzi się w oddalonym domostwie, aby polować na zwykłych ludzi w ramach... sportu. Ale wybrańcy nie wiedzą, że jedna z tych, na których będą polować, Crystal (Betty Gilpin), zna tę grę lepiej niż oni. Sytuacja się zmienia, a role odwracają. Pozbywając się kolejnych osób, Crystal dociera do tajemniczej kobiety (Hilary Swank), która stoi w samym centrum tej przerażającej gry.

"GTMax"

Właściciele niegdyś popularnego toru motocrossowego — członkowie rodziny Carella — stoją teraz na skraju bankructwa. Była zawodniczka, a teraz mechanik, Soélie (Ava Baya), którą od śmierci matki przeraża myśl o powrocie na tor, jest zdeterminowana, aby wyciągnąć rodzinę z tego kryzysu. W tych wysiłkach przeszkadza jej brat Michael (Riadh Belaïche), który wpada w niebezpieczne towarzystwo. Aby go uratować, Soélie jest zmuszona zmodyfikować skutery TMAX dla Elyasa (Jalil Lespert), szefa gangu przygotowującego się do niebezpiecznego napadu...

"Śnieżna siostra"

Zbliża się Wigilia. Tego dnia Julian skończy też jedenaście lat. Zwykle jest to najwspanialszy dzień w roku wypełniony cudownym zapachem pierniczków i mandarynek oraz dźwiękiem trzaskającego ognia; to czas ubierania choinki i migoczących świec. Ale w tym roku nic nie jest takie jak zwykle. Julian i jego rodzina są pogrążeni w żałobie po śmierci jego starszej siostry i Julianowi wydaje się, że Boże Narodzenie właśnie odwołano. Wtedy poznaje radosną i uwielbiającą święta Hedwig i zaczyna wierzyć, że w tym roku Gwiazdka jednak nadejdzie. Tyle że dom Hedwig jest jakiś dziwny, no i kim jest ten starszy mężczyzna, który ciągle się po nim kręci?