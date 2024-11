"Dirty dancing" - Baby i Johnny

W zestawieniu nie mogło zabraknąć kultowego "Dirty dancing" . Chemia między wcielającą się w postać Baby Jennifer Grey a Patrickiem Swayze'em, filmowym Johnny'm była wręcz elektryzująca i przedzierała się przez ekrany. Widzowie pokochali tę historię miłosną, która mimo upływu czasu, nie straciła na sile emocjonalnej.

"Tajemnica Brokeback Mountain" - Ennis i Jack

Główni bohaterowie filmu "Tajemnica Brokeback Mountain" , Ennis Del Mar (Heath Ledger) i Jack Twist (Jake Gyllenhaal), poznają się w trakcie poszukiwania zatrudnienia. W ich życiu nie brakuje monotonni, wszystko zostało z góry ustalone – mają znaleźć stałe zajęcie, ożenić się i założyć rodzinę. Gdy ich nowy pracodawca Joe Acquirre (Randy Quaid) wysyła ich do pracy na majestatyczne wzgórze Brokeback, zawiązuje się między nimi przyjaźń, a z czasem głęboka relacja miłosna, zwieńczona zbliżeniem.

Zdjęcie Heath Ledger i Jake Gyllenhaal w filmie "Tajemnica Brokeback Mountain" / Everett Collection / East News

"Uwierz w ducha" - Molly i Sam

Choć pocałunek z filmu "Uwierz w ducha" zdecydowanie należy do jednych z najpiękniejszych w historii kina, tak naprawdę w tej scenie Molly Jensen (Demi Moore) całuje się z Odą Mae Brown (Whoopi Goldberg). Jak to możliwe? Z tego powodu, że Oda Mae łączy się z duchem zmarłego chłopaka Molly, Sama Wheata (Patrick Swayze), to właśnie jego widzi Molly oraz widzowie.

Zdjęcie "Uwierz w ducha" / CBS / Getty Images

"Zakochany bez pamięci" - Clementine i Joel

Scena pocałunku w "Zakochanym bez pamięci" niewątpliwie należy do jednych z najbardziej poruszających momentów w filmie. Opowiada on historię Joela (Jim Carrey) i Clementine (Kate Winslet), którzy decydują się na zabieg usunięcia wspomnień o sobie po zakończeniu związku. Pocałunek, który widzimy na ekranie, to fragment ich wspomnień. Pojawia się w chwilach, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że oboje wciąż się kochają.

Zdjęcie "Zakochany bez pamięci" / Archives du 7eme/ArtPhoto12 via AFP / AFP

"Carol" - Carol i Therese

Adaptacja powieści "The Price of Salt" (znanej również jako "Carol") autorstwa Patricii Highsmith, opowiada historię miłości między pracującą w sklepie z meblami Therese (Rooney Mara) i tytułową Carol (Cate Blanchett), dojrzałą kobietą w trakcie rozwodu. Pocałunek jest kulminacyjnym momentem bliskości między nimi.

Zdjęcie "Carol" / NUMBER 9 FILMS/FILM4/KILLER FILMS / Album / East News

"Kiedy Harry poznał Sally" - Sally i Harry

Główni bohaterowie "Kiedy Harry poznał Sally" przez większość filmu nie dopuszczają do siebie myśli, że mogłoby ich połączyć coś więcej niż przyjaźń. Dopiero w końcowej scenie, gdy uświadamiają sobie, że łączy ich głębsze uczucie, pocałunek staje się prawdziwie satysfakcjonujący dla widza i wzrusza go do łez. Podczas sylwestrowej imprezy Harry wyznaje, że kocha Sally, pomimo wszystkich trudności, które ich dotychczas dzieliły.

Zdjęcie "Kiedy Harry poznał Sally" / Mary Evans/All Film Archive/Columbia Pictures / East News

"Titanic" - Rose i Jack

"Titanic" w reżyserii Jamesa Camerona to epicka opowieść o miłości i tragedii, osadzona na tle historycznego rejsu tytułowego statku. Leonardo DiCaprio wciela się w postać Jacka Dawsona, młodego artysty z wolnym duchem, który na pokładzie RMS Titanic poznaje i zakochuje się w arystokratce Rose DeWitt Bukater, granej przez Kate Winslet. Scena, w której obejmują się, a następnie całują na końcu statku przeszła do historii kina.

Zdjęcie "Titanic" / materiały prasowe

"Spider-Man" (2002) - Spider-Man i Mary Jane

Pocałunek w "Spider-manie" z 2002 roku zyskał miano ikonicznego. Jest wielokrotnie odtwarzany przez fanów, a nawet twórców filmowych, którzy w swoich dziełach do niego nawiązują. Chodzi o moment, w którym Peter Parker (w tej roli Tobey Maguire) jako Spider-Man całuje Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) w deszczu, podczas gdy on wisi do góry nogami, unieruchomiony w sieci. W dodatku dziewczyna nie ma pojęcia, że to Peter.

Zdjęcie "Spider-Man" / Columbia Pictures / Marvel Enterprises/Collection Christophel/Ea / East News

"Duma i uprzedzenie" - Elizabeth i Pan Darcy

W filmowej wersji "Dumy i uprzedzenia" z 2005 roku Keira Knightley wcieliła się w rolę Elizabeth Bennet, a Matthew Macfadyen zagrał Pana Darcy'ego. Film ten, oprócz wspaniałych kreacji aktorskich, wyróżniał się piękną scenografią i klimatycznymi zdjęciami, które dodatkowo wzmocniły romantyczny charakter opowieści.

Pocałunek (choć nie jest pierwszym między bohaterami) ma miejsce, gdy wreszcie, po wielu napięciach i nieporozumieniach, które towarzyszyły ich relacji przez cały film, wyznają sobie uczucia.

"Pamiętnik" - Allie i Noah

"Pamiętnik" oparty na powieści Nicholasa Sparksa opowiada historię miłości Noaha (Ryan Gosling) i Allie (Rachel McAdams), którzy mimo licznych przeciwności losu, klasowych różnic i osobistych tragedii, walczą o swoje uczucie przez całe życie. Scena pocałunku, która staje się bardzo ważnym momentem ich młodzieńczej miłości, ma miejsce na deszczowej plaży, gdzie Noah i Allie, po wielu latach rozłąki, znowu się spotykają.