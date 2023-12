Prześledźmy najczęściej oglądane filmy w Polsce na platformie Netflix! Na liście znalazło się kilka polskich tytułów, ale mimo że minęły święta, to świątecznych produkcji jest niewiele. Co zatem najchętniej oglądali Polacy?

"Poskromienie złośnicy 2"

Film "Poskromienie złośnicy 2" jest komedią romantyczną, osadzoną w góralskim klimacie i znajduje się na pierwszy miejscu najchętniej oglądanych produkcji w tym tygodniu. Para musi tymczasowo się rozstać, ponieważ Kasia wraca do USA, by odebrać nagrodę za osiągnięcia naukowe. W tym czasie dochodzi do pewnego nieporozumienia pomiędzy Patrykiem (Mikołaj Roznerski) i Kasią (Magdalena Lamparska). W ramach zemsty zaczynają działać sobie na złość, wplątując w swoje kłótnie inną parę — Weronikę (Agata Turkot) i Kacpra (Piotr Nerlewski).



"Rebel Moon — Część pierwsza: Dziecko ognia"

Główną bohaterką tej historii jest Kora, dziewczyna, która rozbiła się na księżycu, gdzieś na rubieżach kosmosu. Jej życie toczy się w rolniczej osadzie, jednak sielanka nie trwa długo. Dziewczyna staje się jedyną nadzieją na przeżycie dla mieszkańców wioski. Aby wesprzeć tych ludzi, stara się stworzyć grupę odważnych, którzy w poszukiwaniu odkupienia, będą chcieli wesprzeć Korę w jej misji.



"Grinch"

Ten film od 8 tygodni utrzymuje się na liście Top 10 - obecnie znajduje się na trzecim miejscu. Nikt tak dobrze nie wpisuje się w świąteczny klimat jak ktoś, kto bardzo chce je zniszczyć! Grinch naprawdę nie cierpi mieszkańców Ktosiowa i zrobi wszystko, by zniszczyć im obchody Bożego Narodzenia. Do czego się posunie i czy można temu jakoś zapobiec?



"Zostaw świat za sobą"

"Zostaw świat za sobą" to wciągający thriller o bezradności, zagubieniu i braku zaufania. Amanda ( Julia Roberts ) postanawia zabrać rodzinę na spontaniczny weekendowy wypad za miasto. Sprawy jednak przybierają zły obrót, gdy w wyniku cyberataku ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach stają nieznajomi, którzy twierdzą, że dom należy do nich. Co jest prawdą? Kto jest przyjacielem?



"Black Adam"

Dwayne Johnson jako przedwieczny bohater wkracza w uniwersum DC! Prawie 5000 lat po otrzymaniu mocy od starożytnych bogów — i prawie równoczesnym uwięzieniu — Black Adam zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu sprawiedliwość, ale na własnych warunkach. Dwayne Johnson jest gwarantem mocnego kina akcji.



"Charlie i fabryka czekolady"

Ten film Tima Burtona jest ikoną produkcji, które pojawiają się w telewizji w okolicach świąt. Widocznie widzowie bardzo doceniają ten obraz, skoro tak chętnie oglądają go na streamingu. Znajduje się on na 6. miejscu i opowiada historię tytułowego Charliego, który odnajduje w czekoladzie wymarzony złoty bilet — przepustkę do słynnej fabryki czekolady. Jak się okazuje, miejsce to jest wyjątkowe, pełne tajemnic i niespodzianek, a jej właściciel jest ekscentrycznym marzycielem.



"Pokolenie Ikea"

Głównym bohaterem filmu "Pokolenie Ikea" jest Piotr (Bartosz Gelner), dla przyjaciół "Czarny". Pracuje w prestiżowej kancelarii prawnej, świetnie zarabia, a jego pasją są przygodne spotkanie związane ze współżyciem. Od liceum "Czarny" prowadzi alfabet kobiet — wszystkie kochanki zapisuje w notesie, wraz z krótkimi uwagami i ocenami łóżkowych uniesień. Jego celem jest przespanie się ze wszystkimi... literami alfabetu. Brakuje mu już tylko kilku do spełnienia marzenia.



"Uciekające kurczaki: Era nuggetsów"

Film już drugi tydzień znajduje się na liście najchętniej oglądanych, teraz znajduje się na 8. miejscu. Jest bezpośrednią kontynuacją animacji z 2000 roku. Opowiada dalsze losy Rocky’ego i Ginger żyjących w kurzym sanktuarium z dala od ludzi. Jednak ich sielanka nie może trwać zbyt długo, bo ich pociecha, Molly wykazuje się pasją do podróży i pakowania się w kłopoty. W takiej sytuacją muszą położyć na szali swoją wolność, by móc uratować cały gatunek.



"Leo"

Leo jest dosyć wiekową jaszczurką, która mieszka w szkole. Rok po roku obserwuje kolejne dorastające pokolenia, które opuszczają szkołę. W końcu dociera do niego refleksja o dorastaniu i przemijaniu i pragnie czegoś nowego. Po 74 latach życia postanawia zyskać wolność, niestety kosztem przyjaciół. Jakie decyzje podejmie Leo i czy wolność jest rzeczywiście jedynym, czego pragnie?



"Grinch: Świąt nie będzie"

Kolejny zielony stwór nielubiący świąt, tym razem w gwiazdorskiej obsadzie. Grinch ( Jim Carrey ) pragnie zniszczyć święta w Ktosiowie. Mała Cindy Lou chce na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta. Czy jej plan się powiedzie? Czy jest możliwe, żeby zmienić tak zagorzałego przeciwnika Bożego Narodzenia?