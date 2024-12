Miał 50 lat, gdy podbił Hollywood. Znamy go z największych filmowych hitów

Za swoją kreację był nominowany do Nagrody Saturna w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy oraz MTV Movie Award za najlepsze sportretowanie czarnego charakteru.

3) "Notatki o skandalu" (2006) jako Richard Hart

Na trzecim miejscu naszego rankingu znalazł się film "Notatki o skandalu", w którym Bill Nighy wciela się w postać Richarda Harta, męża Sheby (Cate Blanchett). Jego stabilność i życiowa rutyna zostają dramatycznie zachwiane przez ujawnienie szokującego romansu żony.

Richard to postać, która na pierwszy rzut oka wydaje się spokojna i podporządkowana codziennym obowiązkom. Jego życie, skoncentrowane na rodzinie i opiece nad niepełnosprawnym synem, stanowi kontrast wobec emocjonalnych burz, które przetaczają się przez relacje między Shebą i Barbarą (Judi Dench).

Z niezwykłą subtelnością aktor oddaje złożone emocje swojej postaci - od dezorientacji po gniew, a w końcu głęboki smutek. Jego występ, choć osadzony w tle dominujących ról Blanchett i Dench, jest kluczowy dla fabuły. To właśnie reakcje Richarda na ujawnione sekrety Sheby uwypuklają dramatyczny ciężar tej historii.

2) "Życie" (2022) jako Rodney Williams

W "Życiu" Bill Nighy w przejmujący sposób wciela się w postać pana Williamsa, urzędnika państwowego w Londynie lat 50., który dowiaduje się, że zostało mu tylko kilka miesięcy życia. Ten stateczny mężczyzna, na co dzień przytłoczony biurową rutyną, postanawia przełamać monotonię i nadać swoim ostatnim dniom prawdziwy sens. Kreacja Nighy’ego, subtelna i pełna wewnętrznego ciepła, oddaje zarówno głęboki żal bohatera, jak i odrodzenie jego pasji do życia, co czyni ją jedną z najbardziej wzruszających ról w jego karierze.

Film, będący adaptacją klasycznego dzieła Akiry Kurosawy "Ikiru", przyniósł Nighy’emu pierwszą nominację do Oscara. Scenariusz Kazuo Ishiguro i reżyseria Olivera Hermanusa tworzą idealne tło dla wyjątkowego talentu Nighy’ego.

1) "To właśnie miłość" (2003) jako Billy Mack

Na pierwszym miejscu uplasowaliśmy kreację Brytyjczyka z "To właśnie miłość". W filmie aktor wciela się w Billy’ego Macka, gwiazdę rocka, która walczy o powrót na szczyt dzięki nagraniu świątecznej wersji hitu "Love is All Around". Od pierwszej sceny, gdy w nieco niedbałym stylu promuje swój kiczowaty przebój, postać Billy’ego wzbudza jednocześnie śmiech i sympatię. Nighy brawurowo łączy cynizm rockmana, który w nic nie wierzy, z rozbrajającym ciepłem człowieka, który mimo wszystko tęskni za autentycznymi relacjami. To idealna mieszanka, która z miejsca uczyniła tę rolę jedną z najbardziej pamiętnych w jego karierze.

Zdjęcie Bill Nighy w scenie z filmu "To właśnie miłość" / materiały prasowe

Choć Billy Mack nie wchodzi w fizyczną interakcję z innymi bohaterami filmu, jego obecność jest zauważalna w ich życiu. Wpada w telewizyjne ekrany, radiowe fale i żyje w rozmowach postaci, co czyni go ironicznym, lecz serdecznym narratorem świątecznych zdarzeń. Za tę kreację Nighy zdobył nagrodę BAFTA, a fani do dziś wspominają ją jako jedną z najlepszych ról w historii brytyjskiego kina.