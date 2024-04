Wiele animacji ze studia Pixar otrzymało już status kultowych. Wiele z nich przedstawiało prawdziwie negatywne postacie, które pragnęły władzy nad światem, zemsty czy po prostu nie lubiło innych. Przyjrzyjmy się dziesięciu najlepszych z najgorszych postaci stworzonych przez Pixar.

Poszukiwacz "Toy Story 2"

"Toy story" może poszczycić się naprawdę wieloma niepokojącymi postaciami, a naszą listę rozpocznie jeden z najbardziej niepojących złoczyńców w historii animacji. Poszukiwacz znany również jako “Śmierdzący Pete" był rozgoryczony od samego początku swojego istnienia - nigdy nie był tak pożądany jak Jesse lub Mustang, a już na pewno nie jak kluczowa postać: Chudy. Jedyną szansą dla niego na chwilę chwały było pojawienie się w muzeum zabawek.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Dedek: Wycięto go z "Listy Schindlera". Przyznał się dopiero po trzydziestu latach Newseria Lifestyle

Ale, gdy Chudy stwierdził, że jego jedynym pragnieniem jest powrót do przyjaciół i Andy’ego, Pete pokazuje swoją prawdziwą twarz. Kilofem rozrywa ramię Chudego i grozi mu śmiercią jeśli tylko stanie mu na drodze do muzeum.

Najbardziej zwodnicze w jego zachowaniu jest to, że udaje przyjazną i miłą zabawkę do chwili, gdy rzeczy przestają iść po jego myśli. Z jednej strony widzowie zaczynają rozumieć, jak ważne dla zabawki jest, by mieć właściciela, ale jednocześnie przeraża, do czego może posunąć się ta postać, by uzyskać to, czego pragnie.

Syndrom "Iniemamocni"

Syndrom jest bohaterem, którego główną siłą napędową jest zemsta. Pragnie pokazać Iniemamocnemu, że każdy może być bohaterem i być "super" jeśli chce, ale ta chęć sprowadziła go na ścieżkę zła. Nie tylko porwał najmłodszego syna Iniemamocnych, ale posunął się do wielokrotnego zabójstwa w celu udoskonalenia swojego robota.

Jasne, można zrozumieć poczucie odrzucenia i niezrozumienia przez idola, ale czy można posunąć się aż do poświęcenia dziecka? Nic dziwnego, że skończył w marny sposób, a do tego nie słuchał podstawowej zasady — ŻADNYCH PELERYN!

Hopper "Dawno temu w trawie"

Hopper przeraża głównie przez swoją brutalność i brak jakiejkolwiek refleksji nad życiem mniejszych istot. Hopper przewodzi gangowi koników polnych, które regularnie wyłudzają haracz od mrówek, które cały rok ciężko pracują na swoje przetrwanie. Nie wahają się używać przemocy, a w planie mają zgładzenie królowej.

Hopper jest jednym z tych bohaterów, które czerpią swoją siłę i pewność siebie z liczebności — w momencie gdy okazało się, że przewaga jest jedynie iluzją, koniki polne szybko oddaliły się z Wyspy Mrówek.

Sid "Toy Story"

Sid jest jednym z pierwszych antagonistów, których spotykamy w serii “Toy Story". Ten bohater wyróżnił się szczególną brutalnością względem zabawek, co było szczególnie przerażające w produkcji, w której głównymi postaciami są właśnie plastikowi przyjaciele.

Jego manią jest niszczenie zabawek, tworzenie przedziwnych transformacji, a także wysadzanie ich - czerpie z tego wręcz sadystyczną przyjemność. Sid jest jedną z postaci, których nawrócenie możemy zobaczyć jeszcze w tym samym filmie. Po zemście Chudego i innych widzimy, jak przysięga, że nigdy więcej nie skrzywdzi żadnej zabawki.

Tuliś "Toy Story 3"

Ten bohater początkowy jest przestawiany w "Toy Story 3" jako pozytywna postać. Co złego mógłby zrobić różowy miś, poruszający się o lasce? Jak się okazuje bardzo wiele.

Tuliś opiekuje się przedszkolem i bez skrupułów wysyła nowych mieszkańców do najgorszego miejsca, jakie istnieje w placówce: sala dla najmłodszych. Na każdym kroku przypomina zabawkom Andy'ego, że zostali porzuceni, a ich zdanie się nie liczy. W ostatecznym momencie filmu, gdy widzowie mają nadzieję na “wielkie odkupienie" Tuliś tylko potwierdza, jak okrutny potrafi być.

Ming "To nie wypanda"

Ming jest jedyną postacią złych bohaterów "nowej fali". Najnowsze filmu Pixara nie przedstawiają czarno-białych postaci, a poruszają się w strefie szarości. Ming jest bardzo wymagającą matką, a wszystko, co robi jej córka, ma na celu albo dopasowanie się do jej zasad lub wymknięcie się spod kurateli matki.

Ming nie jest jednoznacznie złą postacią — jest matką, która robi to, co wydaje się jej właściwe. Jest też jedną z niewielu postaci, która w finale zaczyna rozumieć swoje błędy i stara się naprawić swoje zachowanie.

Charles Muntz "Odlot"

Charles Muntz był kiedyś podziwianym odkrywcą, ale jego kariera popada w ruinę, gdy jedno z jego odkrycie staje pod znakiem zapytania. Wyrusza w podróż, by udowodnić, że jego odkrycia są prawdziwe, ale mimo ogromnego poświęcenia nie udaje mu się wrócić do łask innych odkrywców.

Zatraca się w swoim szaleństwie i gdy spotyka Carla — przemiłego staruszka, który stara się spełnić marzenie zmarłej żony — pokazuje swoje prawdziwe i przerażające oblicze. Okazuje się, e nie cofnie się przed niczym, nawet podpaleniem domu Carla. Jest to szczególnie okrutne ze względu na to, że Charles był niegdyś idolem małego Carla.

Auto "Wall-e"

Nic tak nie przeraża jak wizja przyszłości, w której lidzkość musi opuścić własną planetę ze względu na szkody, jakie poczyniła. Jest jeszcze straszniej, gdy okazuje się, że "Arką" steruje roboty, który ani myśli wracać na Ziemię i jest gotowy poświęcić życie resztki ludzi.

Ogromna przestrzeń kosmosu jest przytłaczająca, a pozostanie tam na wieki, tysiąclecia jest jeszcze bardziej przerażające. Auto źle zrozumiało swój cel i robi wszystko, by ludzie pozostali na statku, a na którym nie mogą pozostać na zawsze. Jeden z pierwszych filmów, który zwraca uwagę na problem sztucznej inteligencji.

Randall "Potwory i spółka"

Randall jest głównym antagonistą filmu "Potwory i spółka" i jego głównym celem jest uprzykrzenie życia Mike’owi i Sully’emu. Nie cofnie się przed niczym. Kiedyś przyjaźnił się z Mike’m, ale porzucił tę relację dla rozwijania własnej kariery.

W "Potworach i spółce" Randall jest bezwzględny i manipulujący, samolubny i kłótliwy. Nie ma oporów, by zadać rywalowi cios, który może okazać się śmiertelny. Całe zło, którego dopuścił się fioletowy jaszczur, było motywowane jedynie egoistycznymi korzyściami.

Ernesto de la Cruz "Coco"

Ernesto De La Cruz mógł być jedną z najbardziej pozytywnych postaci w filmie "Coco" - wspaniały artysta, inspiracja dla młodego pokolenia, charyzmatyczna postać. Niestety, okazało się, że sławę w za życia i w zaświatach zdobył przez oszustwo i... morderstwo.

Ernesto postanowił zabić swojego najlepszego przyjaciela — tekściarza, dzięki któremu powstały największe hity muzyka. Niestety chciwość popchnęła Ernesto do poświęcenia życia jednej z najbliższych mu osób. Tym samym pozbawił rodzinę męża i ojca, co odbiło się na kolejnych pokoleniach rodziny, z której wywodził się Coco.

To zaledwie kilku z wielu antagonistów Pixara, którzy zasługują na własną listę i wyróżnienie.