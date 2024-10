Seria filmów o Harrym Potterze pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina. W tej magicznej opowieści pojawiło się wielu wybitnych aktorów, a niektórzy z nich mieli okazję pracować razem w innych filmach, często w zaskakujących kontekstach. Fani mogą zobaczyć swoich ulubieńców w zupełnie innych rolach, bez różdżek, szat czarodziejów i zaklęć. Przyjrzyjmy się niektórym z tych produkcji.

Radio na fali - The Boat That Rocked (2009)

Harry Potter aktorzy w innych filmach często występują w bardzo różnorodnych produkcjach, a jednym z ciekawszych przykładów jest komedia "The Boat That Rocked" (znana także pod tytułem "Radio na fali"). W tym filmie, opowiadającym o pirackiej stacji radiowej w latach 60. w Wielkiej Brytanii, zagrało aż czterech aktorów znanych z serii o młodym czarodzieju. Bill Nighy (Rufus Scrimgeour) wcielił się w postać właściciela stacji, a Emma Thompson (Sybilla Trelawney) zagrała jego córkę. Kenneth Branagh (Gilderoy Lockhart) wcielił się w rolę ministra rządowego, a Rhys Ifans (Xenophilius Lovegood) zagrał popularnego DJ-a. To film pełen humoru i nostalgii, który pokazuje tych aktorów w zupełnie innej odsłonie.

Seria o Jamesie Bondzie

Filmy z aktorami Harry'ego Pottera można także znaleźć w klasycznej serii o agencie 007. Ralph Fiennes, który w Harrym Potterze wcielił się w mrocznego Lorda Voldemorta, wziął udział w kilku częściach przygód Jamesa Bonda, grając M - szefa MI6. Jest to zaskakująca zmiana dla fanów serii o Harrym, którzy przyzwyczaili się do jego złowrogiej postaci. Co więcej, w filmie Spectre pojawia się również Helen McCrory (Narcissa Malfoy), która wciela się w rolę ministra spraw wewnętrznych.

Jak zostać królem (2010)

Harry Potter aktorzy w innych filmach nie zawsze pojawiają się w komediach czy filmach akcji. "Jak zostać królem" to brytyjski dramat historyczny, w którym zobaczymy dwóch aktorów znanych z Harry'ego Pottera - Helenę Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) i Michaela Gambona (Albus Dumbledore). Carter gra tu Królową Matkę, a Gambon - króla Jerzego V. To przejmujący film o walce króla Jerzego VI z wadą wymowy, który zdobył wiele nagród, w tym Oscara za najlepszy film.

Love Actually (2003)

W świątecznej komedii romantycznej "Love Actually" spotykamy aż trzech aktorów znanych z Harry'ego Pottera. Alan Rickman (Severus Snape) i Emma Thompson (Sybilla Trelawney) grają małżeństwo, które przeżywa trudności, a Bill Nighy (Rufus Scrimgeour) wciela się w rolę rockmana walczącego o świąteczny hit. Ten film to klasyka gatunku, który zyskał serca widzów na całym świecie.

Paddington 2 (2017)

Choć film o sympatycznym niedźwiadku Paddingtonie może wydawać się kompletnie inny od mrocznej atmosfery Harry'ego Pottera, w obsadzie znajdziemy znajome twarze. Jim Broadbent, który w serii o młodym czarodzieju wcielił się w rolę profesora Horacego Slughorna, zagrał pana Grubera, właściciela antykwariatu. Z kolei Brendan Gleeson, który wcielił się w Szalonookiego Moody’ego, odegrał rolę Knucklesa McGinty’ego, złoczyńcy z serca filmu.

Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street (2007)

Inny przykład to "Sweeney Todd", w którym zagrała zarówno Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), jak i Alan Rickman (Severus Snape). Ten mroczny musical w reżyserii Tima Burtona, opowiadający historię demonicznego golibrody, pokazuje oboje aktorów w klimacie gotyckim i pełnym grozy, który nie jest im obcy po latach grania w uniwersum Harry'ego Pottera.

Niania i Wielkie Bum (2010)

W filmie "Niania i Wielkie Bum" widzowie mogli ponownie zobaczyć Emmę Thompson (Sybilla Trelawney) i Maggie Smith (Minerwa McGonagall) we wspólnej produkcji. Tym razem jednak obie aktorki wystąpiły w filmie skierowanym do młodszej publiczności. Emma Thompson wcieliła się w tytułową nianię, a Maggie Smith zagrała jej byłą uczennicę cierpiącą na chorobę Alzheimera. To urocza komedia, która pokazuje zupełnie inne oblicze tych dwóch wybitnych aktorek.

Ulubieńcy z publiczności (2016)

Serial "Ulubieńcy z publiczności" to kolejna produkcja, w której ponownie spotkali się aktorzy z serii Harry Potter. Robbie Coltrane (Hagrid) oraz Julie Walters (Molly Weasley) zagrali małżeństwo w tej mrocznej opowieści o telewizyjnej gwieździe oskarżonej o przestępstwa seksualne. Serial ten ukazuje ich w zupełnie innej, bardziej dramatycznej odsłonie.

