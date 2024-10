Kultowe horrory to klasyki, które potrafią wywołać dreszcze nawet po latach. Freddy Krueger, Michael Myers, laleczka Chucky - te postacie do dziś budzą emocje wśród fanów grozy. Jak dobrze pamiętasz ikoniczne sceny, bohaterów i tajemnice horrorów, które przeszły do historii? Przekonaj się, rozwiązując nasz quiz dla prawdziwych fanów gatunku!

