"Gladiator" powraca do kin po ponad dwóch dekadach

Już 15 listopada w kinach zadebiutuje wyczekiwana druga część " Gladiatora " w reżyserii Ridleya Scotta . Bohaterem filmu jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich. Na ekranie zobaczymy m.in. Denzela Washingtona, Pedro Pascala, Josepha Quinna, Freda Hechingera and Dereka Jacobiego. Nie powrócą Russell Crowe i Joaquin Phoenix, których bohaterowie zginęli pod koniec "Gladiatora".



Odtwórca głównej roli zapewniał w niedawnym wywiadzie, że sequel kultowego filmu, to naprawdę dobrze napisana produkcja, która w godny sposób odda hołd oryginałowi. Budżet widowiska robi wrażenie. Kontynuacja oscarowej produkcji z 2000 roku ponoć kosztowała aż 310 milionów dolarów, zostając tym samym jednym z najdroższych obrazów w historii kina.

Pierwszy zwiastun produkcji Ridleya Scotta zadebiutował na barcelońskich targach CineEurope 2024, które odbyły się w czerwcu. Wzbudził sporo kontrowersji i spotkał się z nieprzychylnymi opiniami. W pewnym momencie doszło nawet do review bombingu, czyli masowego krytykowaniu trailera.

"Gladiator II" to udany film? Są pierwsze recenzje

W połowie października odbył się pierwszy pokaz "Gladiatora II". Już wtedy dziennikarze zwiastowali produkcji Oscary, zwłaszcza za występy aktorskie. Teraz w sieci pojawiły się pierwsze recenzje, które są niemniej entuzjastyczne.

Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes nowy "Gladiator" otrzymał 76% pozytywnych ocen. Na portalu Variety możemy przeczytać, że film jest "tak dobry, jak można się było tego spodziewać". Z kolei Seattle Times pisze: "Wielki, odważny i niemal niewiarygodny, 'Gladiator II' daje z siebie wszystko, i to na całego".

"[...] Ta uczta wizualna sprawi, że będziecie chcieli więcej" - zapewnia Joanna Langfield z The Movie Minute.

Wielokrotnie podkreśla się wspaniałą kreację w wykonaniu Denzela Washingtona. Recenzenci przewidują, że zgarnie on Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. "Swoboda Washingtona w tej roli sprawia widzom czystą przyjemność: każdy gest wykonuje z łatwością, każda kwestia ma nieoczekiwany rozmach. Niestety jest tak dobry, że przyćmiewa resztę obsady" - czytamy w Daily Telegraph.

Nie wszystkie opinie są jednak pozytywne. Times UK twierdzi, że "Gladiator II" to "najbardziej rozczarowująca kontynuacja dziedzictwa od czasów 'Prometeusza'".