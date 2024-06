Ten film miał nie powstać. Wszystko przez głośną aferę z użyciem przemocy

"Bad Boys: Ride or Die"

Film akcji "Bad Boys" wszedł na ekrany kin w połowie lat 90. XX wieku i był wielkim hitem. W efekcie kilka lat później zrealizowano sequel, a w 2020 roku postanowiono domknąć trylogię. "Bad Boys for Life" cieszyli się tak dużym powodzeniem, że niemal z miejsca zapadła decyzja o realizacji części czwartej. I choć krążyło wiele plotek o tym, że projekt nie dojdzie do skutku z powodu kontrowersji na gali Oscarów w 2022 roku, gdy Will Smith spoliczkował na oczach wszystkich Chrisa Rocka, "Bad Boys: Ride or Die" w końcu ujrzą światło dzienne.



Will Smith i Martin Lawrence kolejny raz wcielą się w nim w detektywów z Miami - Mike'a Lowreya i Marcusa Bennetta. Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami, tytułowi Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię. Ale gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, Mike i Marcus sami zostają wrobieni. Ścigani przez policję, na celowniku karteli, ścigani przez każdy gang w mieście... Smithowi i Lawrence'owi towarzyszyli tym razem na planie: Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Eric Dane i Paola Nuñez.

"Watchers"

"Watchers" to reżyserski debiut Ishany Night Shyamalan, córki słynnego M. Night Shyamalana ("Szósty zmysł", "Znaki"), która filmowe pierwsze kroki stawiała pod czujnym okiem ojca (wyreżyserowała kilka odcinków serialu "Servant", a także była drugą reżyserką "Old"). Jej pierwszy pełnometrażowy film fabularny jest ekranizacją powieści "The Watchers" autorstwa A.M. Shine’a.

28-letnia artystka Mina utknęła w rozległym i nietkniętym ludzką stopą lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy w końcu udaje jej się znaleźć schronienie, zostaje uwięziona razem z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia. W główną rolę wcieliła się w filmie Dakota Fanning. Na ekranie partnerują jej Georgina Campbell, Olwen Fouéré oraz Oliver Finnegan.

"Jurek Maskonurek: Misja Puffinów"

"Jurek Maskonurek: Misja Puffinów" to animowany film, w którym pojawiają się postaci dobrze znane zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Po raz pierwszy sympatyczne małe ptaszki wystąpiły w pełnometrażowej produkcji pod tytułem "Śnieżna Paczka", a następnie zostały bohaterami seriali "Puffins" oraz "Wyspa Puffinów", z kinową wersją, którą mogliśmy niedawno oglądać w Polsce.

W "Jurku Maskonurku: Misji Puffinów" tempo opowieści i zwroty akcji nie pozwalają się nudzić. Dzięki barwnym postaciom i dynamicznym przygodom, film jest dobrym wyborem na seans integracyjny dla dzieci. Kolejne starcia dzielnych ptaków z większym i silniejszym od nich Ottonem są pełne emocji, ale jednocześnie utrzymane w przyjaznej, pozbawionej grozy konwencji. Poza warstwą rozrywkową, animacja niesie ze sobą również głębsze przesłanie. Zwraca uwagę na potrzebę ochrony środowiska i wartość współpracy. "Jurek Maskonurek: Misja Puffinów" jako bajka ekologiczna, pokazuje w zrozumiały dla najmłodszych sposób, jak istotna we współczesnym świecie jest dbałość o naturę i poszanowanie dla niej.



Piątka Puffinów czyli ptaszków maskonurów o imionach Didi, Pati, Tik, Tak i Jurek po zdobyciu supermocy ucieka z niewoli nikczemnego morsa Otto von Arktusa. Jednak Mors nie zamierza pozwolić im na zabawę i tworzy coraz to nowe wynalazki, żeby zapanować nad dzielnymi maskonurami i całą krainą. Nie zwraca przy tym uwagi, że jego maszyny zatruwają Arktykę. Puffiny muszą walczyć o przyrodę i mieszkańców Tajgogrodu: wydry Bertę i Leopolda, kozła Alberta oraz małe zajączki. Teraz dzięki swoim nowym zdolnościom zaprowadzą ład i porządek w swojej krainie.

"Do usług szanownej pani"

Słynny brytyjski aktor John Malkovich gra główną rolę we francuskiej komedii "Do usług szanownej pani" . Osiągnąwszy wiek, w którym niemal wszystkie bliskie mu osoby odeszły lub rozjechały się po świecie, Andrew Blake nie ma już nawet ochoty na żarty ze swoim kolegą z młodości, Richardem. Pod wpływem nagłego impulsu postanawia przekazać stery swojej małej angielskiej firmy w ręce zaufanej asystentki i zatrudnić się w charakterze... majordoma we Francji, rodzinnym kraju swojej zmarłej żony. Na miejscu nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości i to mu się podoba.

Niestety, kiedy Andrew pojawia się w posiadłości rodziny Beauvillier, nic nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażał... Wdowa Nathalie, jego szefowa, zaskakuje osobliwymi zwyczajami. Z kucharką Odile nie jest łatwo znaleźć wspólny język, biorąc pod uwagę jej wybuchowy charakter i skrywane tajemnice. Młoda gosposia, Manon, wydaje się zagubiona i zrozpaczona. Zarządca majątku, Philippe, mieszkający w głębi parku, z jakiegoś powodu trzyma się na dystans z resztą mieszkańców posiadłości. No i trzeba jeszcze wkraść się w łaski imponującego kocura o imieniu Mefisto. Andrew wie, że nie ma już wyboru. On, który był przekonany, że jego życie dobiega końca, będzie musiał zacząć je od nowa.

"Lekcje tolerancji"

"Lekcje tolerancji" to pierwsza ukraińska komedia LGBT+, która w zabawny sposób przełamuje stereotypy i staje się prawdziwą i bardzo uniwersalną lekcją tolerancji. Film Arkadija Nepytaliuka oparty jest na głośnej sztuce Igora Bilytsa "Gay Parade". Nadia to nauczycielka w prowincjonalnej szkole, która w szczytnej idei europejskiej integracji widzi szansę na poprawienie bytu swojej rodziny. Namawia męża i dzieci, by zgłosili się do rządowego programu "Lekcje tolerancji", co ma im przynieść wymierne finansowe korzyści. Zgodnie z założeniami całego przedsięwzięcia na pewien czas ma z nimi zamieszkać aktywista społeczności LGBTQ+.

Poszczególni członkowie rodziny reagują na Wasyla z dużą podejrzliwością i dystansem. Mężczyzny to jednak nie zraża, bo jego głównym celem jest walka o akceptację i zrozumienie osób reprezentowanych przez niego mniejszości. Każdy kolejny dzień, który wspólnie spędzają, otwiera ich na siebie wzajemnie i przekonuje, że definiowanie innych wyłącznie przez pryzmat orientacji seksualnej mija się z celem. Obecność Wasyla wpływa na dynamikę rodzinnych relacji i ożywia uczucia, o jakich bohaterowie najwyraźniej dawno już zapomnieli.

"Dancing Queen"

Świat 12-letniej Miny - głównej bohaterki familijnego dramatu dla młodzieży "Dancing Queen" - wywraca się do góry nogami, gdy do jej miasteczka przeprowadza się znany tancerz Edvin. Dziewczyna zupełnie traci dla niego głowę. Gdy chłopak ogłasza konkurs w poszukiwaniu nowych członków swojej grupy tanecznej, Mina widzi w tym niepowtarzalną szansę. W stanie miłosnego odurzenia zapomina jednak o pewnej przeszkodzie: przecież w ogóle nie potrafi tańczyć!

"Basia. Jestem w sam raz"