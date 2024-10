Tajemnice zza kulis teatru. Warszawska premiera filmu "Sezony"

Film "Sezony" trudno jednoznacznie określić jako komedia. Widzowie obserwują historię rozpadającego się związku Marcina (Łukasz Simlat) i Oli (Agnieszka Dulęba-Kasza), którzy pracują w jednym teatrze. Zmiany zachodzące w ich relacji widzimy w trakcie trzech spektakli: "Piotrusia Pana", "Domu lalki" i "Snu nocy letniej". Jakie znaczenie miał dobór tych sztuk oraz dlaczego reżyser podjął decyzję, by osadzić fabułę filmu akurat w teatrze?

Michał Grzybowski: Reżyser o kinie w teatrze

17 października 2024 roku, redakcja Interii została zaproszona na premierę filmu "Sezony". W trakcie wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z Michałem Grzybowskim, Łukaszem Simlatem, Agnieszką Dulębą-Kaszą, Andrzejem Sewerynem i Dobromirem Dymeckim. Co zdradzili nam bohaterowie?



W rozmowie z Michałem Grzybowskim dowiedzieliśmy się, że przez wiele lat był związany z teatrem, stąd też wybór miejsca akcji filmu, był naturalny. Nie bez znaczenia był także dobór spektakli, który jest tłem dla wydarzeń rozgrywających się w życiu prywatnym aktorów. "Piotruś Pan" zwraca uwagę na niedojrzałość i zagubienie Marcina; "Dom lalki" opowiada widzom historię kobiety dojrzałej, która rozumie, w jakim momencie życia się znalazła i musi podjąć ważną decyzję. Ostatni zaś spektakl - "Sen nocy letniej" podsumowuje historię bohaterów, którzy zaczynają rozumieć, kim dla siebie są.

A jaki jest ulubiony moment filmu? Reżyser zdradził nam, że postawiłby na scenę w drugim akcie, gdy aktorzy podejmują ważną decyzję - o rozstaniu.



Łukasz Simlat: o pracy pomimo rozpadu

W filmie "Sezony" Łukasz Simlat wcielił się w rolę Marcina — mężczyznę, który przechodzi ogromną przemianę. Każdy z kolejnych spektakli odkrywa przed nim całkowicie nowe spojrzenie na siebie, a także związek z Olą. Widzowie z zapartym tchem mogą śledzić tę historię, bo życie teatru i życie prywatne aktorów przeplatają się w niezwykły sposób, niejednokrotnie zacierają granicę między tym, co jest tekstem sztuki, a tym, co naprawdę buzuje pomiędzy aktorami. Aktor w trakcie rozmowy nie szczędził pochlebnych słów reżyserowi oraz współpracujących z nim aktorom.

Pomimo krótkiego okresu pracy na planie - zaledwie 19 dni! - stworzono produkcję, która ciekawy sposób opowiada o relacji aktorów, którzy są zmuszeni do wspólnej pracy, nawet pomimo rozstania.

"Trudnością i wyzwaniem było skupienie, żeby nie zafałszować tych wszystkich tonów. Ta prozaiczność, wydawałoby się tego zjawiska, które miałem do odegrania, czyli tak naprawdę samego siebie (...) było to żeby się maksymalnie skupić, żeby nie popełnić błędu. Trzeba było sięgnąć do prywatnych emocji, prywatnych przeżyć, żeby móc je odegrać w trudnym scenariuszu."

Agnieszka Dulęba-Kasza: "Moja bohaterka jest nieszczęśliwa i pogubiona"

Agnieszka Dulęba-Kasza wciela się w rolę Oli. Na premierzy filmu zapytaliśmy, kim według niej jest jej bohaterka.



"Widzę moją bohaterkę jako pogubioną i nieszczęśliwą kobietę, która doszła do ściany i już nie widzi przyszłości. Nie odnajduje się w pracy na scenie ze swoim mężem, jednak jest profesjonalistką i stara się".

Aktorka również nie szczędziła ciepłych słów w stronę reżysera i realizatorów, zwracając uwagę, że pomimo krótkiego czasu spędzonego na planie praca szła sprawnie, a aktorzy nie byli zmuszeni do pracy ponad siły.

Nie mogło także zabraknąć pytanie o to, czy plotki faktycznie tak szybko rozchodzą się za kulisami. Odpowiedź była jasna: "teatr żyje plotką", a wszystko, co raz zostaje nazwane tajemnicą, szybko przestaje nią być.



"Sezony": o czym jest film?

"Sezony" przenoszą widzów do świata teatru. Publiczność ma szansę obserwować zarówno akcję toczącą się na scenie, jak i prywatne relacje i zmagania artystów za kulisami. Głównymi bohaterami jest małżeństwo aktorów, Oli (Agnieszka Dulęba-Kasza) i Marcina (Łukasz Simlat), które powoli zaczyna się rozpadać. Historia skupia się na ich emocjonalnych walkach oraz ukazuje, jak uczucia wpływają na ich życie zawodowe i funkcjonowanie całego środowiska teatralnego.

"Sezony". Kiedy premiera w polskich kinach?

Film "Sezony" wejdzie do kin 18 października 2024 roku.