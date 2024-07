"Star Trek: Section 31": O czym będzie film?

W roli głównej filmu "Star Trek: Section 31" widzowie zobaczą laureatkę Oscara za " Wszystko wszędzie naraz " - Michelle Yeoh, dla której będzie to powrót do uniwersum. Przed laty malezyjska aktorka wcieliła się w postać Piliphpy Georgiou w serialu "Star Trek: Discovery". W nadchodzącym filmie powtórzy swą rolę. Cesarzowa dołączy do tajnego oddziału Gwiezdnej Floty, który ma chronić Federację Zjednoczonych Planet. Jednocześnie Georgiou będzie musiała stawić czoła skutkom własnych błędów z przeszłości.

"Jeszcze przed emisją 'Star Trek: Discovery' Michelle podzieliła się pomysłem spin-offu o jej postaci. Sześć lat później w końcu powstanie, niedługo po jej oszałamiającym zwycięstwie. Nasza legendarna przyjaciółka zbada teraz nowe, nieznane zakątki uniwersum" - mówił Alex Kurtzman.

Reżyserem "Star Trek: Section 31" jest Olatunde Osunsanm. Za scenariusz odpowiadają Craig Sweeny i Erika Lippoldt. U boku Michelle Yeoh wystąpią m.in. Sam Richardson, Kacey Rohl czy Omari Hardwick.

"Star Trek: Section 31": Zwiastun i data premiery

Podczas Comic Con w San Diego został zaprezentowany pierwszy zwiastun filmu "Star Trek: Section 31". Podano także orientacyjną datę premiery. Film ma zadebiutować na platformie Paramount+ na początku 2025 roku.

Wideo "Star Trek: Section 31" [zwiastun]