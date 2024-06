Film " W głowie się nie mieści 2 ", wyprodukowany przez Disneya i Pixara, to długo oczekiwany powrót do umysłu Riley, która teraz jest nastolatką. Akcja rozgrywa się w centrali jej umysłu, gdzie trwa remont, aby przygotować miejsce dla zupełnie nowych emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, które do tej pory sprawnie zarządzały emocjami Riley, nie są pewne, jak przyjąć pojawienie się nowych emocji, takich jak Niepewność. Zwiastuje to jeszcze więcej zmian i wyzwań dla młodej bohaterki.

Światowa i polska premiera kinowa filmu "W głowie się nie mieści 2" ma miejsce 12 czerwca 2024 roku.

Ile trwa film "W głowie się nie mieści 2"?

Film "W głowie się nie mieści 2" trwa dokładnie 1 godzinę i 36 minut. Czas trwania pozwala twórcom na pogłębienie fabuły i rozwój postaci bez zbędnych dłużyzn, zapewniając widzom pełne wrażeń i emocji doświadczenie. Film jest idealny zarówno dla młodszej, jak i starszej publiczności, zachowując równowagę między dynamiczną akcją a momentami refleksji nad złożonością ludzkich emocji.

