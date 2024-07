Odliczanie do premiery "Deadpool & Wolverine" trwa! Kiedy premiera?

"Deadpool & Wolverine" to długo oczekiwane połączenie dwóch ikonicznych postaci z uniwersum Marvela. Film opowiada historię dochodzącego do siebie Wolverina (Hugh Jackman), który spotyka pyskatego i nieprzewidywalnego Deadpoola (Ryan Reynolds). Obaj bohaterowie, mimo różnic w charakterach, łączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Ta dynamiczna i pełna humoru opowieść jest pełna akcji, nieoczekiwanych zwrotów i charakterystycznych dla obu postaci dialogów. Fani mogą spodziewać się zarówno intensywnych scen walki, jak i dużej dawki czarnego humoru.

Obsada filmu "Deadpool & Wolverine"

W filmie "Deadpool & Wolverine" powracają dwaj ulubieni aktorzy fanów Marvela. Ryan Reynolds ponownie wciela się w rolę Deadpoola (Wade Wilson), a Hugh Jackman wraca jako Wolverine (Logan). Obok nich na ekranie zobaczymy także Emmę Corrin jako Cassandrę Nova, Morenę Baccarin w roli Vanessy Carlysle, Roba Delaneya jako Petera oraz Karana Soni jako Dopindera.

Kiedy premiera filmu "Deadpool & Wolverine"?

Światowa premiera filmu "Deadpool & Wolverine" zaplanowana jest na 24 lipca 2024 roku. Polska premiera kinowa odbędzie się dwa dni później, 26 lipca 2024 roku.

Film będzie trwał 2 godziny i 7 minut, co zapewni widzom pełne emocji i akcji dwie godziny w kinie.

