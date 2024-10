W drugiej połowie listopada w kinach zadebiutuje wyczekiwana druga część " Gladiatora " w reżyserii Ridleya Scotta . Bohaterem filmu jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich. Na ekranie zobaczymy m.in. Denzela Washingtona, Pedro Pascala, Josepha Quinna, Freda Hechingera and Dereka Jacobiego. Nie powrócą Russell Crowe i Joaquin Phoenix, których bohaterowie zginęli pod koniec "Gladiatora".



Odtwórca głównej roli zapewniał w niedawnym wywiadzie, że sequel kultowego filmu, to naprawdę dobrze napisana produkcja, która w godny sposób odda hołd oryginałowi. Budżet widowiska robi wrażenie. Kontynuacja oscarowej produkcji z 2000 roku ponoć kosztowała aż 310 milionów dolarów, zostając tym samym jednym z najdroższych obrazów w historii kina.

"Gladiator II": są pierwsze recenzje krytyków

Pierwszy zwiastun produkcji Ridleya Scotta zadebiutował na barcelońskich targach CineEurope 2024, które odbyły się w czerwcu. Wzbudził sporo kontrowersji i spotkał się z nieprzychylnymi opiniami. W pewnym momencie doszło nawet do review bombingu, czyli masowego krytykowaniu trailera. Okazuje się jednak, że najnowsze recenzje krytyków, którzy mieli już okazję zobaczyć dzieło Scotta, są bardzo optymistyczne

Pierwszy pokaz "Gladiatora II" odbył się w Los Angeles przed publicznością złożoną z członków AMPAS i SAG. Variety w swoim artykule przytacza kilka opinii na temat filmu - większość z nich jest pozytywna. Jillian Chilingerian z OffScreenCentral przewiduje nawet prestiżową nagrodę dla Washingtona, pisząc: "W tym momencie wyryjcie nazwisko Denzela Washingtona na Oscarze dla najlepszego aktora drugoplanowego za 'Gladiatora II'".

Z kolei Scott Mantz, współpracownik KTLA, nazwał film "epicką kontynuacją", stwierdzając, że ma "świetną akcję, niesamowite efekty wizualne, znakomite występy".

"'Gladiator II' to idealna kontynuacja oryginału i epicka historia sama w sobie. Fantastyczna obsada, ale to Pedro Pascal, Denzel Washington i Paul Mescal są niezwykli" - napisała Caitlin Tyrrell na X.

Najnowszy film Ridleya Scotta będzie trwał ok. 150 minut. Jego polska premiera została zaplanowana na 22 listopada.