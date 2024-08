Po premierze ostatniej przygody Johna Wicka wielu fanów zastanawiało się, czy to już definitywny koniec. Czy legendarny zabójca, grany przez charyzmatycznego Keanu Reevesa, w końcu przejdzie na zasłużoną emeryturę? Zakończenie "Johna Wicka 4" pozostawiało wiele niedopowiedzeń, a twórcy zdawali się sugerować, że to może być ostatni rozdział tej historii. Jednak nic bardziej mylnego! Fani serii mogą odetchnąć z ulgą, bowiem John Wick powróci na wielki ekran szybciej, niż się spodziewaliśmy.

"John Wick 5" powstanie. Prace ruszą już w 2025 roku

Początkowo plany wytwórni Lionsgate zakładały, że czwarta i piąta część serii będą kręcone jednocześnie, jednak różne opóźnienia pokrzyżowały te plany. Po premierze "Johna Wicka 4" przyszłość sagi stanęła pod znakiem zapytania. Na szczęście, niepewność trwała krótko. Reżyser Chad Stahelski szybko rozwiał wątpliwości, zapewniając, że zarówno on, jak i Keanu Reeves nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w tej historii.

Choć początkowo sugerował, że na piątą odsłonę przyjdzie nam trochę poczekać, najnowsze doniesienia zza kulis wskazują, że prace nad filmem ruszą już w 2025 roku. Oznacza to, że premiery możemy spodziewać się już w 2026 roku!

Sukces "Johna Wicka 4" otwiera drzwi dla kolejnych filmów

Wiadomość o kontynuacji przygód Johna Wicka nie powinna nikogo dziwić. Sukces czwartej części, która zarobiła ponad 440 milionów dolarów na całym świecie, udowodnił, że seria wciąż cieszy się ogromną popularnością. Wytwórnia Lionsgate nie zamierza więc spoczywać na laurach i planuje dalsze rozszerzanie uniwersum Johna Wicka.

Spin-offy i serial - uniwersum Johna Wicka się rozrasta

Oprócz "Johna Wicka 5" w planach są również dwa filmowe spin-offy oraz serialowa kontynuacja. Pierwszy z nich, zatytułowany "Ballerina", skupi się na postaci granej przez Anę de Armas. Akcja filmu rozgrywa się pomiędzy trzecią a czwartą częścią głównej serii, a na ekranie zobaczymy także Keanu Reevesa, Iana McShane'a i Anjelicę Huston.

Drugi spin-off ma kontynuować historię bohatera, w którego w czwartym filmie wcielił się Donnie Yen. Niedawno ogłoszono również serial "The Continental", którego akcja rozpocznie się bezpośrednio po wydarzeniach z czwartego filmu i skupi się na kryzysie w przestępczej organizacji, wywołanym przez działania Johna Wicka.

Przyszłość serii - czy John Wick stanie się nowym "Szybkim i Wściekłym"?

W październiku 2023 roku Chad Stahelski zaskoczył fanów, ujawniając, że ma pomysły nie tylko na kolejny film z Johnem Wickiem, ale potencjalnie na aż pięć kolejnych sequeli! To ambitny plan, który mógłby przekształcić serię w rozbudowaną sagę, podobną do "Szybkich i Wściekłych". Czy historia Johna Wicka ma potencjał, by rozciągnąć się na tyle części? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - zarówno Stahelski, jak i Lionsgate wierzą, że mają jeszcze wiele do zaoferowania widzom.

Zdjęcie Keanu Reeves jako John Wick / materiały prasowe

John Wick - legenda, która nie przemija

W trakcie trwania serii John Wick przeszedł niesamowitą przemianę - od pogrążonego w żalu wdowca, szukającego zemsty, do niemal niezniszczalnego wojownika, który samotnie stawia czoła całej przestępczej organizacji. Jego historia to opowieść o determinacji, honorze i walce o przetrwanie w brutalnym świecie.

Zapowiedzi kolejnych filmów i spin-offów sugerują, że legenda Johna Wicka będzie żyła jeszcze długo. Fani serii mogą spodziewać się kolejnych spektakularnych scen akcji, zaskakujących zwrotów akcji i niezapomnianych emocji. Jedno jest pewne: John Wick jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, a jego powrót na ekrany z pewnością będzie wydarzeniem, na które warto czekać.

