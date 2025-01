Oscary 2025: tego nie zobaczysz! Zrezygnowano z ważnego elementu ceremonii

Oscary 2025 bez występów na żywo nominowanych do najlepszej piosenki oryginalnej

"The Hollywood Reporter" uzyskał list wysłany do wszystkich członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej przez Billa Kramera, dyrektora generalnego i Janet Yang, prezesa Akademii. W piśmie przedstawiciele wydarzenia informują, że tegoroczna gala odejdzie od standardowych występów na żywo, które prezentowały utwory z kategorii najlepsza piosenka oryginalna. Zamiast tego ceremonia skupi się na uhonorowaniu autorów tekstów piosenek.

W liście wysłanym w środę czytamy: "W tym roku prezentacja kategorii najlepszej piosenki oryginalnej odejdzie od występów na żywo i skupi się na autorach piosenek. Będziemy świętować ich kunszt poprzez osobiste refleksje zespołów, które ożywiają te piosenki. Wszystko to i wiele więcej odsłoni historie i inspiracje stojące za tegorocznymi nominacjami".

Okazuje się, że tegoroczna transmisja oscarowa nie odejdzie całkowicie od muzyki na żywo. Zapowiedziano "potężne muzyczne momenty, które łączą bogatą historię filmu z jego śmiałą i inspirującą przyszłością". Chociaż niektórym może to nie wystarczyć. Występy na żywo nominowanych do nagrody za najlepszą oryginalną piosenkę są stałym elementem transmisji Oscarów od roku 1946. W historii wręczania złotych statuetek zdarzyły się tylko cztery gale, podczas których zrezygnowano z wykonywania na żywo nominowanych utworów. Było to w latach: 1989, 2010, 2012 i 2021.

Oscary 2025: kiedy wręczenie nagród?

97. gala wręczenia Oscarów będzie transmitowana w Polsce 3 marca 2025 roku w godzinach 1:00-4:00. Poprowadzi ją amerykański komik pochodzenia irlandzkiego - Conan O'Brien. Nominację poznamy 23 stycznia.

Tegoroczna ceremonia ma również uhonorować Los Angeles jako "miasto marzeń, prezentując jego piękno i odporność".

