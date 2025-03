"Flow" z Oscarem! "To przeszło do historii". Piękny film o przyjaźni i solidarności

97. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się w Dolby Theatre w Los Angeles w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nagrodę dla najlepszego filmu otrzymała "Anora" Seana Bakera, w sumie wyróżniona pięcioma statuetkami. Najlepszym aktorem został Adrien Brody za rolę w "The Brutalist" , a najlepszą aktorką - Mikey Madison za rolę w "Anorze".

Reklama

Łotewska animacja "Flow" z Oscarem

W kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany zwyciężył łotewski "Flow" .

"Ten werdykt zadziwił wszystkich, bo to była zawsze kategoria zarezerwowana dla wielkich studiów hollywoodzkich. Oszalałam ze szczęścia, coś we mnie zadrżało. Ten moment mnie wzruszył, bo to piękny film" - powiedziała w RMF Classic Karolina Sienkiewicz, właścicielka firmy So FILMS, która wprowadziła na polskie ekrany film "Flow".

"To pierwsza oscarowa nominacja dla Łotwy i to dwukrotna, bo film był nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy i najlepsza pełnometrażowa animacja. To już przeszło do historii. Film, a dokładnie kot z tej produkcji, jest na znaczkach pocztowych w Rydze" - dodała.

"Ciekawe jest to, że w tym filmie każdy dźwięk pochodzi od prawdziwych zwierząt, tam nie ma AI. Twórcy, dźwiękowcy chodzili do zoo i po domach, żeby nagrać odgłosy prawdziwych zwierząt. To są autentyczne dźwięki. Tylko kapibara nie chciała się odezwać w zoo, więc nagrano niedawnonarodzone małe wielbłądki, które dubbingują kapibarę" - zdradziła Karolina Sienkiewicz.

Zdjęcie Ekipa filmu "Flow": Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens i Gregory Zalcman z Oscarami, 2 marca 2025 / Jeff Kravitz/FilmMagic

"To piękny film o przyjaźni, porozumiewaniu się i solidarności"

"To piękny film o przyjaźni, porozumiewaniu się i solidarności. Cieszę się, że w Polsce 'Flow' obejrzało już 110 tysięcy widzów! Jeśli jeszcze ktoś nie widział filmu, idźcie do kin" - zaapelowała szefowa firmy So Films.

"Flow" to drugi pełnometrażowy film w karierze Gintsa Zilbalodisa i rozwinięcie jego krótkometrażowego projektu "Aqua" z 2012 roku, opowiadającego o samotnym kocie dryfującym na łodzi pośrodku oceanu. Produkcja powstawała przez pięć lat.



Przyzwyczajony do samotności kot boi się wody i innych zwierząt. Gdy nadchodzi powódź, szuka schronienia na łodzi. Trafiają na nią także pies, kapibara, lemur i ptak sekretarz. By przeżyć walkę z żywiołem, zwierzęta będą musiały ze sobą współpracować.

Film wciąż można oglądać na ekranach polskich kin.