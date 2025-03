Orzeł za najlepszą pierwszoplanową rolę męską powędrował do Filipa Pławiaka za kreację w "Białej odwadze" . "Cieszę się, że państwo docenili tę cząstkę mnie, którą oddałem temu filmowi" - mówił łamiącym się głosem.

Film Marcina Koszałki to jednocześnie historia miłości i sporu miedzy braćmi Zawratami: starszym Maćkiem (Julian Świeżewski) oraz młodszym Jędrkiem (Filip Pławiak). Jędrek kocha Bronkę (Sandra Drzymalska), ale decyzją starszyzny zostaje ona wydana za Maćka. Zraniony i dumny Jędrek ucieka do Krakowa, gdzie trafia do świata tamtejszej bohemy. Piękna malarka, Helena (Wiktoria Gorodecka), zafascynowana przystojnym i niepokornym góralem, wdaje się z nim w romans. Bohater Pławiaka to jeden z górali, który angażuje się w kolaborację z Niemcami.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Filip Pławiak triumfuje na Orłach 2025! Czas na film w oscarowej obsadzie INTERIA.PL

Filip Pławiak o roli w "Białej odwadze". "To wszystko jest bardzo niejednoznaczne"

Filip Pławiak w rozmowie z Interią po gali rozdania Orłów opowiedział o roli w "Białej odwadze". W procesie kreowania postaci ważne było dla niego, by stworzyć postać niejednoznaczną i jednocześnie taką, której motywacje można zrozumieć.

"Dla mnie bardzo ważne było, by zrozumieć tego bohatera i starać się go wybronić. Kluczowym punktem w tym wszystkim było to, że my nigdy nie wiemy, jak byśmy się zachowali w tych dramatycznych okolicznościach. [...] Musiałem sobie wyobrazić, co mój bohater by zrobił w takich chwilach. Jakie motywacje mu towarzyszyły. Dużo tych motywacji znalazłem. To wszystko jest bardzo niejednoznaczne" - mówił aktor.

W tej samej rozmowie laureat Orła zdradził, że jeszcze w tym roku będzie go można zobaczyć w międzynarodowej produkcji.

"Kolejny film z moim udziałem jesienią. Będzie to bardzo ciekawa produkcja polsko-grecka. W międzynarodowej obsadzie - oscarowej" - wyznał.

Orły 2025: oni zachwycili na czerwonym dywanie! 1 / 21 Maria Dębska Źródło: East News Autor: Adam Jankowski/REPORTER