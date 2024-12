Występ młodej gwiazdy doprowadził go do łez. "To było mocne"

"Nosferatu": co wiemy o nowym filmie Roberta Eggersa?

Już niedługo swoją interpretację kultowego wampira Nosferatu przedstawi jeden ze współczesnych mistrzów horroru, Robert Eggers ("Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", "Lighthouse"). Reżyser ma zaserwować widzom gotycką opowieść grozy, której jego zdaniem brakuje w ostatnich latach. Opowieść ma jednak różnić się od pierwowzoru i przełożyć środek ciężkości na postać Ellen Hutter.

W produkcji o legendarnym wampirze publiczność będzie mogła wielu cenionych aktorów: Billa Skarsgårda jako Hrabiego Orloka, Lily-Rose Depp w roli Ellen Hutter, Nicholasa Houlta jako Thomasa Huttera czy Willema Dafoe jako Profesora Albina Eberharta von Franz.

Robert Eggers o kreacji Lily-Rose Depp: "to było bardzo wymagające"

W rozmowie dla Deadline Robert Eggers opowiedział o fenomenalnej kreacji Lily-Rose Depp, która bardzo zaangażowała się w swoją postać. Już na etapie castingów pokazała swój niezwykły talent aktorski. Podczas przesłuchania zaskoczyła reżysera, potrafiąc ukazać całą paletę intensywnych emocji.

"Ja, reżyser castingu, a nawet kamerzysta zalewaliśmy się łzami, ponieważ to było tak mocne. Była, podobnie jak w filmie, niesamowicie odważna, surowa i potężna. Jej zdolność do tak szybkiego dostrojenia się do tego mrocznego i nawiedzonego miejsca jest fenomenalna" - mówił Eggers oczarowany.



Ostatecznie reżyser zdecydował się na zmniejszenie ilości kręconych ujęć ze względu na fizyczną intensywność, która mogłaby być dla aktorki wyczerpująca.

"To było dla niej bardzo wymagające fizycznie. Mam tendencję do robienia wielu ujęć, ale są chwile, kiedy zdajesz sobie sprawę, że mamy tylko tyle ujęć, ponieważ jest to dla niej tak wyczerpujące. To ona. Nie ulepszyliśmy tego za pomocą CGI. Ona wykonuje te ruchy" - dodał.

Reżyser opowiedział również o kontrowersyjnej relacji bohaterki z hrabią Orlokiem, która w pewnym sensie oparta jest na szaleństwie, obsesji i demonicznym opętaniu:

"Ellen zawsze rozumiała i wyczuwała innych i jest bardzo dostrojona do innego świata. Jest głęboką osobą, ale nie ma szansy, by mówić o tych rzeczach. Jako młoda kobieta w tym okresie nie ma też żadnego autorytetu. Jest więc nazywana melancholijną, szaloną i tak dalej. To bardzo niezrozumiana postać. Tak bardzo jak Orlok jest demonem, jest też coś, co jej oferuje. [...] Archetypowym motywem jest historia kochanka demona. To nie tyle miłość, co obsesja. I myślę, że taka jest natura tego związku".



"Nosferatu": kiedy film trafi do kin?

Premiera horroru "Nosferatu" została zapowiedziana na 25 grudnia. W polskich kinach produkcja ukaże się niecałe dwa miesiące później, 21 lutego 2025 roku.

