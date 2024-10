"Terrifier 3" jest zdecydowanym numerem jeden w kinach, a w tyle pozostawił m.in. "Jokera: Folie à deux" oraz polską produkcję "Kulej. Dwie strony medalu".

W Ameryce Północnej w pierwszy weekend wyświetlania w kinach "Terrifier 3" zarobił kwotę niebagatelną, bo ponad 18 milionów dolarów. I to zaledwie przy dwumilionowym budżecie przeznaczonym na produkcję!



Oznacza to, że trzecia część "Terrifiera" już w tym momencie przewyższyła globalny dochód drugiej części!

"Terrifier 3" notuje też fantastyczne opinie widzów i recenzentów. Na portalu Rotten Tomatoes film uzyskał 76 procent pozytywnych ocen od krytyków i aż 89 procent od publiczności. A Damien Leone zapowiada już czwartą część produkcji.

"Terrifier 3": O filmie

"Terrifier 3" to trzecia odsłona krwawego slashera, który porwał rzesze wielbicieli horrorów i sprawił, że Art The Clown wszedł do panteonu największych zbrodniarzy pop kultury.

Tym razem jego ofiarami padną mieszkańcy sennego miasteczka Miles County szykujący się właśnie do świąt.