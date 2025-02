Guy Pearce szokuje wyznaniem. Kevin Spacey miał go na celowniku. "Bałem się"

Guy Pearce ostatnio nie przestaje zaskakiwać swoimi wyznaniami. Nie dość, że w jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że nie znosi swojego występu w filmie "Memento", który zapewnił mu przełom i wielką rozpoznawalność, to teraz zdecydował się otworzyć na temat niepokojących doświadczeń z przeszłości. Jego największym koszmarem na planie filmowym na przestrzeni wszystkich lat w branży miała być współpraca z Kevinem Spacey'im, gwiazdorem Hollywood, który w ostatnich latach zaliczył kryzys wizerunkowy po oskarżeniach o niewłaściwe zachowanie w pracy i molestowanie.

Reklama

Choć przez lata Pearce bagatelizował przykre wspomnienia, prawda w końcu go dogoniła. Gdy zobaczył kolejne oskarżenia wobec gwiazdora, z którym kiedyś dzielił plan podczas pracy nad "Tajemnicami Los Angeles", nie był w stanie powstrzymać łez. Choć nie chce porównywać swojego doświadczenia do tego, co przeszli inni, którzy zdecydowali się wystąpić przeciwko Spacey'emu i ostatecznie nie pozwolił koledze po fachu się zbliżyć, przyznaje, że nie może już dłużej unikać nazywania rzeczy po imieniu. Teraz w rozmowie The Hollywood Reporter mówi wprost - został wzięty na celownik i przez pięć miesięcy był obiektem niewłaściwego traktowania. Pearce odpowiedział na domniemane zaloty Spaceya na planie, ignorując je i myśląc: "Ach, to nic. Ach, nie, to nic".

"Robiłem to przez pięć miesięcy i naprawdę trochę bałem się Kevina, ponieważ jest dość wybuchowym mężczyzną. Jest niezwykle czarujący i błyskotliwy w tym, co robi - naprawdę imponujący. Potrafi zawładnąć przestrzenią. Ale byłem młody i podatny, a on wziął mnie na cel, bez wątpienia" - wspomina Pearce w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Teraz chce być szczery i nie ukrywać już prawdy. Wyznał nawet, że miał w ostatnich latach kilka konfrontacji z Spacey'im, które nie przebiegały w pokojowej atmosferze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adrien Brody o wpadce charakteryzatorki. Chciała usunąć mu… nos © 2025 Associated Press

Guy Pearce. Złe doświadczenia zamienił w nominację do Oscara

Choć przez lata nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wiele żalu skrywa w swoim wnętrzu za to, co wydarzyło się przed laty, nie pozwolił, by nieprzyjemne sytuacje z planu "Tajemnic Los Angeles" zawładnęły jego karierą, budząc w nim strach uniemożliwiający dalszy rozwój kariery. Między innym to właśnie dzięki temu dziś bierze udział w wyścigu o najważniejsze wyróżnienie w świecie filmowym.

Guy Pearce jest jednym z kandydatów do tegorocznych Oscarów za swoją rolę drugoplanową w filmie "The Brutalist". Dzieło w reżyserii Brady'ego Corbeta powalczy w sumie aż o 10 statuetek Oscara, w tym dla najlepszej roli męskiej i najlepszego filmu. Jeśli wierzyć w to, że Złote Globy i BAFTA są przepowiedzią tego, kto wygra Oscara, to należy się spodziewać, że triumfy będzie świętować Adrien Brody, który w produkcji zagrał główną rolę.

ZOBACZ TEŻ: