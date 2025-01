"Nocna suka": o czym jest film?

Film "Nocna suka" ("Nightbitch") opowiada historię kobiety, która rezygnuje z kariery zawodowej, by zostać w domu i zająć się wychowaniem syna. Jednak jej nowe życie domowe przybiera surrealistyczny kształt. Produkcję określa się jako horror z elementami komediowymi.

W roli głównej występuje Amy Adams. Scoot McNairy wciela się w męża bohaterki. Na ekranie oglądamy również takie aktorki, jak: Zoe Chao, Mary Holland czy Roslyn Gentle. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Marielle Heller. "Nocna suka" to adaptacja bestsellerowej debiutanckiej powieści Rachel Yoder. Prawa do jej ekranizacji i światowej dystrybucji zostały zakupione za 25 milionów dolarów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maksymilian Dobrowolski o roli w "Piep*zyć Mickiewicza 2". "Archetyp szkolnego bad boya" INTERIA.PL

Film miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a do amerykańskich kin trafił w grudniu zeszłego roku. Amy Adams za kreację głównej bohaterki została wyróżniona nominacją do Złotego Globu w kategorii najlepsza aktorka w komedii lub musicalu. Adams została jedna pominięta w tegorocznych nominacjach do Oscarów. Aktorka ma na koncie już sześć nominacji do prestiżowej nagrody, lecz za każdym razem musiała godzić się z przegraną i wciąż czeka na wymarzoną statuetkę.

"Nocna suka" online. Gdzie oglądać?

Film "Nocna suka" ominął polskie kina i trafił prosto na platformę streamingową. Tytuł można oglądać na Disney+.