James Franco: skandale zniszczyły karierę hollywoodzkiego gwiazdora

James Franco zasłynął rolami w takich filmach, jak "Spider-Man", "Obywatel Milk", "127 godzin", "Boski chillout" i "Spring Breakers". Był hollywoodzką gwiazdą, ale oskarżenia o nadużycia na tle seksualnym zahamowały jego karierę.

Problemy aktora zaczęły się 2018 roku, kiedy pięć kobiet na łamach "Los Angeles Times" oskarżyło go o molestowanie. Cztery z nich były w przeszłości jego studentkami. Jedna z oskarżycielek, Sarah Tither-Kaplan, wywołała Franco do tablicy tuż po gali wręczenia Złotych Globów, kiedy otrzymał nagrodę za główną role w komedii "The Disaster Artist". Aktor zaprzeczył wszystkim doniesieniom. Mimo to nie udało mu się przekonać o swej niewinności członków Akademii, od których nie otrzymał nominacji do Oscara.

W 2019 Sarah Tither-Kaplan i Toni Gaal pozwały Jamesa Franco o nadużycia podczas zajęć w prowadzonej przez niego szkole aktorskiej. Jak informował portal "The Hollywood Reporter", sprawa została załatwiona polubownie. W ramach tej ugody James Franco zapłacił swoim ofiarom ponad dwa miliony dolarów.

James Franco przerywa milczenie

Skompromitowany gwiazdor powoli wraca do występów aktorskich. Obecnie promuje w Rzymie najnowszy film ze swoim udziałem o tytule "Hey Joe". Przy okazji przerywa milczenie i udziela coraz więcej wywiadów dziennikarzom. W jednym z nich przyznał, że jest wdzięczny za to, co się wydarzyło.

"To bolesne, gdy ktoś ci mówi, że jesteś zły" – mówi w rozmowie z Variety. "Ale ostatecznie to właśnie tego potrzebowałem, żeby przestać podążać tą drogą" - dodał.

W tym samym wywiadzie wyznał, że chciałby wrócić do reżyserowania. "Myślę, że to się stanie, kiedy nadejdzie właściwy czas" - stwierdził.

James Franco w latach 2019-2022 zupełnie zniknął z ekranów. Z trudem mógł znaleźć pracę z powodu oskarżeń oraz pandemii. W niedalekiej przyszłości można się spodziewać coraz częstszej obecności aktora w produkcjach filmowych. Oprócz "Hey Joe", wystąpił w "Largo Winch 3: Cena pieniądza" oraz "The Razor's Edge", gdzie wcielił się w główną postać u boku Tommy'ego Lee Jonesa.