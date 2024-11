"Putin" Patryka Vegi. Jest zwiastun kontrowersyjnego filmu

Najnowszy film Patryka Vegi pt. "Putin" to fabularna biografia rosyjskiego dyktatora, dla którego władza absolutna to wciąż za mało. Film wejdzie na ekrany kin 10 stycznia 2025 roku. Prawa do dystrybucji zostały sprzedane już do 64 krajów świata, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Korea Południowa, Japonia, Brazylia czy Argentyna.

"Putin": O czym opowie film Patryka Vegi?

Putin jest na szczycie władzy. Prawie osiągnął swoje marzenie i odbudował rosyjskie imperium. Zamknął usta wrogom, przyjaciół nie ma, a w Moskwie rządzi strach. Cały świat boi się Rosji, ale jej nie ceni, a Putin stał się własną karykaturą. Wszyscy czekają na upadek najbardziej znienawidzonego i niebezpiecznego dyktatora naszych czasów.

Skąd się wziął, jak doszedł do władzy, kogo się pozbył, a komu słono zapłacił. "Putin" to dogłębna analiza życia i psychiki rosyjskiego lidera oparta o znane fakty lub nieoficjalne przekazy - od wczesnego dzieciństwa, kiedy został porzucony przez matkę aż do czasów współczesnych i wojnę w Ukrainie. Czy da się zrozumieć motywy i działania jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej polityki? Czy czeka nas III wojna światowa?

"Putin" to artystyczny protest Patryka Vegi przeciwko tyranii rosyjskiego dyktatora oraz wojnie w Ukrainie.

Zobacz zwiastun filmu "Putin"!