"Strefa interesów": najbardziej wstrząsający film ostatnich lat

"Strefa interesów" luźno nawiązuje do głośnej powieści wojennej o tym samym tytule Martina Amisa z 2014 roku, opisującej miłość między Rudolfem Hösse a jego żoną Hedwig, z którą miał pięcioro dzieci. Film, w którym główne role zagrali niemieccy aktorzy Christian Friedel i Sandra Hüller, krytycy nazwali "zatrważającym spojrzeniem na banalność zła" (Indiewire) oraz "przerażającym i niezwykle potrzebnym we współczesnych czasach" (Vanity Fair).

Produkcja była współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za reżyserię odpowiada Brytyjczyk, Jonathan Glazer, twórca filmów "Sexy Beast" i "Under the Skin", a także teledysków zespołów Radiohead i Massive Attack. Wszystkie zdjęcia do filmu, których autorem jest Łukasz Żal - zostały zrealizowane w Polsce, z czego ich większa część w Oświęcimiu, przy ścisłej współpracy z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jego twórcy przeprowadzili szeroko zakrojone, wieloletnie badania historyczne, oparte również na rozmowach przeprowadzonych z mieszkańcami Oświęcimia.

Za produkcję filmu po polskiej stronie odpowiada Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), która przyłożyła wcześniej rękę do sukcesów "Idy" i "Zimnej wojny". Inni polscy twórcy zaangażowani w ten projekt to m.in. Joanna Kuś (scenografia), Waldemar Pokromski (charakteryzacja), Małgorzata Karpiuk (kostiumy) i Małgorzata Bereźnicka (kierowniczka produkcji).

"Strefa interesów" została nagrodzona dwoma Oscarami: za najlepszy film międzynarodowy oraz najlepszy dźwięk. W polskich kinach film debiutował w lutym tego roku.

"Strefa interesów" online. Gdzie oglądać?

Film "Strefa interesów" trafił na platformę Max.