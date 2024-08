Od wielu lat z podziwem patrzymy na Toma Cruise’a, który samodzielnie wykonuje swoje kaskaderskie wyczyny i nie korzysta z pomocy dublerów. Jednak nie jest on jedyną gwiazdą, która z poświęceniem oddaje się swojej pracy. Halle Berry również w pełni angażuje się swoją pracę, choć czasem nie kończyło się to dla niej dobrze.

Halle Berry: Filmy akcji to nie przelewki

Aktorka przyznała, że niejednokrotnie praca na planie skończyła się dla niej poważnymi obrażeniami. W niedawnym wywiadzie związanym z promocją filmu "Związek", w którym towarzyszył jej Mark Wahlberg, aktorzy omówili swoje doświadczenia związane z kaskaderskimi wyczynami.

"Trzy razy zostałam znokautowana, złamałam rękę, dwukrotnie złamałam żebra — jednym razem dwa, innym trzy. Złamałam kość ogonową, złamałam dwa palce u stóp i ten palec" - zaśmiała się aktorka, jednocześnie pokazując środkowy palec.



Lista obejmująca 10 złamanych kości jest naprawdę imponująca, a do tego dochodzącą jesz utraty przytomności na planie. Do jednej z kontuzji doszło na planie "Gothiki" z 2003 roku, co doprowadziło do opóźnienia zdjęć o kilka tygodni. Obrażenia żeber związane były z "Johnem Wickiem 3" z 2019, a także z filmem "Poobijana", w którym Halle Berry debiutowała jako reżyserka.

Aktorka podzieliła się również pewnym traumatycznym przeżyciem, jakim była podwodna scena w filmie "Śmiertelna głębia" z 2012 roku.

"Musiałam wstrzymać oddech na prawie dwie i pół minuty. Czułam, jakby to trwało wieczność" - zdradziła gwiazda.

Jednak praca aktora to nie tylko obrażenia, ale też możliwość rozwoju - aktorka mogła nauczyć się jiu-jitsu, boksu tajskiego, a także kick-boxingu, capoeiry i taekwondo.

Mark Wahlberg: Oddany swojej pracy

Mark Wahlberg również podzielił się listą swoich kontuzji, jednak nie wyglądała ona aż tak dramatycznie.

"Zerwana łąkotka, zwichnięte ramię i... kilkukrotnie zranione ego" - wyliczył aktor.

"Związek": Gdzie i kiedy oglądać?

Najnowszy film z udziałem Halle Berry i Markiem Wahlbergiem zatytułowany "Związek" skupia się na Mike’u — trzeźwo myślącym budowlańcu z New Jersey, który zostaje niespodziewanie wciągnięty w niebezpieczną grę szpiegowską przez Roxanne (Halle Berry), swoją byłą dziewczynę z czasów liceum, która zleca mu ważną misję dla wywiadu USA.

Film zadebiutuje na platformie Netflix już 16 sierpnia.