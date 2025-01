Naprawdę go zagra? Franco przyznaje: "Każdy napisał do mnie w tej sprawie"

Dave Franco zagra Luigiego Mangione? Aktor komentuje po lawinie wiadomości

Luigi Mangione to postać, która wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie po serii wydarzeń związanych z tragiczną śmiercią Briana Thompsona z UnitedHealthcare. 26-latek z Pensylwanii zniknął po tym, jak został oskarżony o odebranie mężczyźnie życia, co wywołało kilkudniowe poszukiwania, zakończone aresztowaniem. Choć Mangione nie przyznaje się do winy, a jego motywy są niejasne, czeka na start procesu. Historia rodzi wiele pytań i wzbudza szereg kontrowersji. Niektórzy już widzą w tym materiał na scenariusz filmowy, a w roli głównej obsadzają Dave'a Franco. Czy aktor jest tego świadomy?

The Hollywood Reporter spotkał się z Franco na Festiwalu Filmowym w Sundance. Zapytany, czy ktokolwiek skontaktował się z nim w sprawie porównań, których wiele osób dokonało między nim a Mangione, żona aktora odpowiedziała: "Ktokolwiek? Chyba masz na myśli wszystkich?", a Franco dodał: "Nigdy w życiu nie otrzymałem więcej sms-ów na jakikolwiek tema. "Każdy, kto ma mój numer telefonu, skontaktował się z nami w tej sprawie".

Dave Franco dementuje. "Żadnych oficjalnych ofert"

O Luigim Mangione zrobiło się głośno na początku grudnia, i to nie tylko za sprawą tragicznych wydarzeń. Część społeczeństwa zaczęła z nim sympatyzować i uważać za ofiarę niesprawiedliwego systemu. Zdobył też sporo wielbicielek ze względu na swój młody wiek i aparycję. Tak niejednoznaczna reakcja społeczeństwa oraz nieprzyznanie się Luigiego do winy sprawiły, że filmowcy zaczęli interesować się zekranizowaniem jego historii. Jak donosi The Hollywood Reporter, kilka projektów dokumentalnych o sprawie Mangione jest obecnie w produkcji, w tym jeden od zdobywcy Oscara Alexa Gibneya. Czy Dave Franco dostał oficjalną propozycję zagrania złoczyńcy?

"Nie sądzę, żeby były jakieś oficjalne oferty" - stwierdziła żona aktora w wywiadzie z The Hollywood Reporter, a Franco odparł: "Nie, nie ma żadnych oficjalnych ofert".

