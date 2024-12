"3000 metrów nad ziemią" to najnowsza produkcja wyreżyserowana przez zdobywcę trzech Oscarów Mela Gibsona ("Breveheart. Waleczne serce", Apocalypto", "Przełącz ocalonych"). Thriller na podstawie scenariusza Jareda Rosenberga trafi do kin 31 stycznia 2025 roku. W roli głównej wystąpił Mark Wahlberg, który wcielił się w tajemniczego pilota.



Nie było to jego pierwsze spotkanie z Gibsonem na planie zdjęciowym. W 2017 roku zagrali razem w komedii "Co wiecie o swoich dziadkach?", a w 2022 roku w "Ojcu Stu".



"Cieszę się, że znowu mogłem spotkać się z Melem. To było fenomenalne doświadczenie. Lubię pracować z ludźmi, którzy mają tak wielki talent, jak on. To przywilej móc ich obserwować i się od nich uczyć. Inna sprawa, że prywatnie się z Melem przyjaźnię" - mówił Wahlberg w trakcie konferencji prasowej.

Przy okazji aktor opowiedział o zabawnym zdarzeniu, do którego doszło tuż przed realizacją zdjęć. "Pracując nad wyglądem zewnętrznym pilota Daryla Bootha, ostrzygłem się prawie na łyso. Po wizycie u fryzjera poszedłem do domu w kapeluszu. Gdy go zdjąłem, moja najmłodsza córka była tak przerażona, że uciekła z krzykiem do swojego pokoju. Chyba jej się nie spodobałem w nowym wcieleniu" - przyznał ze śmiechem Mark Wahlberg w rozmowie z Cassie DiLaurą z ET.

Przy okazji premiery "3000 metrów nad ziemią" przybliżamy pięć ciekawostek z życia Marka Wahlberga, które powinni znać nie tylko jego fani.

Zatargi z prawem w młodości

Mark Wahlberg przyszedł na świat 5 czerwca 1971 roku w Dorchester w stanie Massachusetts. Jego matka Alma Elaine Donnelly była urzędniczką bankową i pomocą pielęgniarską, a ojciec Donald Edmond Wahlberg - kierowcą. Mark był ich najmłodszym dzieckiem, w wielodzietnej, jedenastoosobowej rodzinie.

Jako jedenastolatek tak bardzo przeżył rozwód rodziców, że zaczął sprawiać poważne problemy wychowawcze. Najpierw porzucił szkołę Copley Square High School w Bostonie, a jako czternastolatek zaczął kraść i handlować narkotykami. Przy okazji się od nich uzależnił i brał udział w licznych bójkach oraz rozbojach w Bostonie. W 1988 roku jako szesnastolatek spędził za kratami czterdzieści pięć dni za pobicie dwóch Wietnamczyków. To doświadczenie było dla niego jak kubeł zimnej wody.

Bożyszcze nastolatków

Aniołem Stróżem dla zbuntowanego nastolatka okazał się jego starszy brat Donnie Wahlberg, z niezwykle popularnego wówczas boysbandu New Kids on the Block. To on skomponował dla Marka kilka utworów w klimacie hip-hopowym i zaproponował mu pseudonim sceniczny - Marky Mark.

To był strzał w dziesiątkę! Niemal z dnia na dzień Mark Wahlberg stał się bożyszczem nastolatków. Jego debiutancka płyta "Music for the People" z 1991 roku obsypała się platyną. Dwa lata później artysta znowu był na ustach całego świata, ale tym razem nie ze względu na jego muzyczne dokonania.

Dwie nominacje do Oscara

Po sprzedażowym fiasku i rozczarowaniu fanów i krytyków drugą płytą zatytułowaną "You Gotta Believe" (1992), Wahlberg dołączył do obsady telewizyjnego thrillera "Zastępstwo" (1993). Potem przyszła kolej na komediodramat "Inteligent w armii" (1994), w którym wystąpił, m.in. u boku Danny'ego DeVito. Dzięki pierwszym produkcjom został dostrzeżony i doceniony. Z następnych aktorskich kreacji Wahlberga warto wspomnieć o rolach: Mickeya w "Przetrwać w Nowym Jorku" z Leonardo DiCaprio, psychopaty w dreszczowcu "Strach" z Reese Witherspoon, a także Dirka Digglera, gwiazdora filmów dla dorosłych w dramacie "Boogie Nights" (1997).

Wahlberg był dwukrotnie nominowany do Oscara. W 2007 roku za drugoplanową kreację w "Infiltracji", a w 2011 roku za główną rolę w "Fighterze".

Podboje miłosne

Gwiazdor "3000 metrów nad ziemią" słynął niegdyś również z legendarnych podbojów miłosnych. Na początku lat 90. Mark Wahlberg wydał autobiografię, w której ujawnił, m in. szczegóły swojego burzliwego, acz krótkiego związku z Madonną.

Łączono go też z: Nicole Eggert, Jasmin St. Claire, Traci Bingham, Kate Moss, Soleil Moon Frye, Shannen Doherty. Poza tym na długiej liście jego podbojów miłosnych znalazły się: Reese Witherspoon, Tammy Pobi, China Chow, Jaime Rishar, Jordana Brewster, Frida Andersson i Rachel Hunter.

Życie rodzinne i religijne

W 2000 roku Mark Wahlberg postanowił wreszcie się ustatkować. Zaczął się spotykać z modelką Rheą Durham, z którą 3 sierpnia 2009 wziął ślub. Specjalnie dla niej zrobił sobie tatuaż na palcu serdecznym z imieniem żony.

Wahlberg przyznał też, że lubi ze swoją drugą połową spędzać każdą wolna chwilę. Najchętniej chodzą do kina, na uroczyste kolacje, a także do... kościoła na mszę. Mark i Rhea mają czworo dzieci - dwie córki: Ellę Rae (2003) i Margaret Grace (2010) oraz dwóch synów: Michaela (2006) i Brendana Josepha (2008). Rodzina to dziś dla aktora spełnienie marzeń. Dla nich lubi realizować filmy i to oni są jego pierwszymi krytykami.

"Najbardziej cieszy mnie to, że dzieci widzą we mnie nie tatę aktora, a tatę przyjaciela, do którego mogą się zgłosić z każdą sprawą (...) I chociaż dużo podróżuję, to niezależnie, gdzie się znajdę, pamiętam, że one czekają na mnie w domu. To mnie motywuje, by żyć i każdego dnia stawać się lepszym człowiekiem" - zauważył gwiazdor w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Mark Wahlberg z żoną Rheą Durham / Steve Granitz/FilmMagic / Getty Images

O filmie "3000 metrów nad ziemią"

Agentka Harris ma za zadanie dostarczyć bezcennego świadka na proces bossa mafii. Najszybszym i jak się wydaje najbezpieczniejszym sposobem jest podróż małym samolotem nad górami Alaski.

Na pokładzie awionetki są tylko trzy osoby: Harris (Michelle Dockery), skuty kajdankami świadek (Topher Grace) i pilot Daryl Booth (Mark Wahlberg). Gdy wszystko wskazuje na to, że będzie to misja łatwa, lekka i przyjemna, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem, okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają.

Być może dało się przewidzieć, że macki szefa mafii sięgają daleko, ale teraz już za późno na rozważania. W samolocie wybucha walka o kontrolę nad sterami. Co gorsza tylko jeden z obecnych wie, jak się z nimi obchodzić. Wysłane jako eskorta myśliwce gotowe są zestrzelić obiekt, jeśli agentce Harris nie uda się na czas nad nim zapanować. Tymczasem nad górami Alaski zanosi się na burzę.