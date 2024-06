Kontrowersyjny temat filmu. Dotyka to tysiące kobiet

Film "Tylko my dwoje" różni się od książki Erica Reinhardta tym, że reżyserka zdecydowała się opowiedzieć historię z perspektywy głównej bohaterki - Blanche. To pozwoliło jej pokazać całą mechanikę powstawania toksycznej relacji, a także zrozumieć, jak Blanche stopniowo wpada w pułapkę własnego związku.



Valerie Donzelli napisała scenariusz filmu do spółki z Audrey Diwan, laureatką weneckiego Złotego Lwa za inny wstrząsający film "Zdarzyło się" (2021). Panie pisząc scenariusz, spotykały się z kobietami, które doświadczyły w swoim życiu przemocy domowej. I to na podstawie ich opowieści powstał ten wstrząsający thriller rodzinny, który pogłębił historię opowiedzianą w książce.

Jak same powiedziały w jednym z wywiadów: "Ten film to nie tylko historia Blanche. To opowieść ponad 200 tys. ofiar przemocy domowej we Francji, a także historia ponad setki kobiet, które giną każdego roku z rąk współmałżonka lub byłego męża".



W filmie prawniczka mówi do Blanche: "Ostrzegam cię, droga będzie długa. Będziesz musiała powiedzieć rzeczy, które zabolą". I bohaterka jest na to zdecydowana. Jednak wiele kobiet z różnych powodów tej walki nie podejmuje. Powody są różne, ale najczęściej jest to strach.



"Tylko my dwoje": O czym opowiada film?

Kiedy Blanche poznaje na imprezie Grega, wydaje jej się, że trafiła na idealnego dla siebie mężczyznę. Wspólnie spędzone chwile potwierdzają jedynie dobre pierwsze wrażenie. Bohaterka oczarowana jest przystojnym mężczyzną do tego stopnia, że gotowa jest dla niego zmienić swoje życie.



Wkrótce, w związku ze zobowiązaniami zawodowymi Grega, para przenosi się na drugi koniec kraju, do Lotaryngii, a niedługo później na świat przychodzą ich dzieci. Sielanka zostaje jednak zakłócona z chwilą, gdy Blanche odkrywa, że Greg okłamał ją, ukrywając prawdziwe powody przeprowadzki. Mimo że przyjmuje przeprosiny i wytłumaczenie partnera, wątpliwości pozostają. Będę się one nasilały, zwłaszcza że mężczyzna stara się coraz bardziej kontrolować Blanche. Czy kobiecie uda się wyzwolić z tej toksycznej relacji?



"Tylko my dwoje" w kinach od 21 czerwca.