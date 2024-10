Klaun Art opanował kina. Zyskuje na tym animacja dla dzieci?

"Terrifier 3" jest skrajnie brutalnym i groteskowym horrorem. Film nie został zgłoszony do oceny przez organizację MPA i przez to nie otrzymał klasyfikacji wiekowej. Jednak największe sieci kinowe w Stanach Zjednoczonych — AMC, Cinemark i Regal — traktują go jako "R-kę". Oznacza to, że na seans nie może wejść nikt poniżej 17 roku życia, chyba że z pełnoletnim opiekunem.

Twórcy nowego "Terrifiera" mogli obawiać się, że ich pełen okrucieństwa film otrzyma kategorię "NC-17". Widzowie poniżej 17 roku życia nie mogliby go wtedy zobaczyć pod żadnym pozorem. Wpłynęłoby to bardzo negatywnie na przychody filmu.

"Terrifier 3" jest niezależnym filmem, powstającym poza największymi studiami. Mógł więc pozwolić sobie na taką strategię. Największe wytwórnie, jak Disney, Paramount, Sony i Warner Bros., oraz sieci streamingowe, jak Netflix i Amazon MGM Studios, należą do MPA i mają obowiązek poddawać swoje filmy klasyfikacji wiekowej przed ich premierami kinowymi.

Nieletni widzowie próbują wślizgiwać się na seanse "Terrifiera 3"?

Należy zaznaczyć, że produkcje bez klasyfikacji wiekowej najczęściej w ogóle nie trafiały na ekrany największych sieci. Horror Damiena Leone'a wydawał się jednak murowanym hitem kasowym. Nic dziwnego, że zrobiono dla niego wyjątek.

Analitycy zauważyli, że w ostatni weekend niektóre filmy radziły sobie lepiej, niż powinny. Szczególnie zaskakujący wzrost frekwencyjny widać w przypadku animacji "Dziki robot", która miała swą premierę 27 września. Dziennikarze THR spekulują, że nastolatki mogą kupować bilety na film bez ograniczeń wiekowych, a potem próbować wejść na seans trzeciego "Terrifiera".

Leone zapowiedział już, że Art powróci w kolejnym filmie. Być może doczekamy się także piątej części "Terrifiera".