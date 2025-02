W czwartek ciała Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy zostały przetransportowane do Biura Śledczego Medycyny Sądowej. Tam przeprowadzono autopsję. Jej wyniki zostały właśnie udostępnione mediom.

Według wstępnych ustaleń, badania nie wykazały obrażeń zewnętrznych u żadnej z osób. "Zlecono testy na obecność tlenku węgla i toksykologiczne dla obu osób. Sposób i przyczyna śmierci nie zostały ustalone. Oficjalne wyniki autopsji i raporty toksykologiczne są w toku. Śledztwo pozostaje otwarte" - możemy przeczytać w oświadczeniu.



Reklama

Gene Hackman nie żyje. Co tak naprawdę się stało?

Przypomnijmy, że o śmierci Hackmana i Arakawy poinformował w czwartek szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza.



Jednocześnie zapewnił on, że nie ma bezpośrednich dowodów wskazujących na udział w zdarzeniu osób trzecich. "Jedyne, co mogę powiedzieć, to że jesteśmy w trakcie wstępnego dochodzenia w sprawie śmierci i czekamy na zatwierdzenie nakazu przeszukania" - stwierdził szeryf hrabstwa Santa Fe cytowany przez "The Sun".

Kilka godzin później nowe światło na całą sprawę rzuciła wypowiedź córki aktora. W rozmowie z serwisem TMZ podzieliła się ona niespodziewanymi informacjami.



Według Elizabeth Jean przyczyną śmierci jej ojca i jego żony mogły być szkodliwe opary emitowane przez znajdujące się w pobliżu posiadłości przedsiębiorstwo. Firma gazowa, która miała za nie odpowiadać, potwierdziła, że współpracuje ze służbami w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Służby zajmujące się dochodzeniem w sprawie nagłej śmierci Hackmana nie skomentowały na ten moment doniesień Jean. Poinformowały za to, że aktor, jego żona oraz ich pies zostali znalezieni w oddzielnych pokojach i wydawali się "martwi od jakiegoś czasu".

Szokujące okoliczności śmierci

Tymczasem redaktorzy wspomnianego serwisu TMZ dotarli do nakazu przeszukania domu Hackmana. W dokumencie napisano, że "śmierć dwójki zmarłych jest na tyle podejrzana, że wymaga dokładnego przeszukania posiadłości i dochodzenia".

Okazało się również, że ciało artysty i jego żony odkryli zatrudnieni przez 95-latka konserwatorzy. Ostatni raz widzieli się oni z właścicielami mniej więcej dwa tygodnie wcześniej.

"Osoby zgłaszające zdarzenie opisały, że drzwi wejściowe były niezabezpieczone. Nie znaleziono żadnych śladów włamania. Funkcjonariusze zauważyli psa biegającego luzem po posesji, innego zdrowego psa w pobliżu zmarłej kobiety i martwego owczarka niemieckiego leżącego w łazience obok niej. Na podłodze były rozsypane tabletki. W innym pomieszczeniu znaleziono zmarłego mężczyznę" - opisało TMZ.

Do mediów trafiła właśnie rzeczona rozmowa jednego z konserwatorów z dyspozytorem. Jej szczegóły są poruszające.



Przez telefon błagał o pomoc

Mężczyzna z trudem powstrzymując łzy zadzwonił na numer alarmowy 911, błagając o pomoc. Był do tego stopnia roztrzęsiony, że nie był w stanie powiedzieć, ile ciał znalazł. Nie potrafił stwierdzić, jakiej płci są ofiary ani określić ich wieku. Stwierdził jedynie, że z wnętrza domu nie dochodzą żadne dźwięki.



Na ten moment wiadomo, że teoria o śmiercionośnych oparach nie znalazła jak na razie potwierdzenia. Na miejscu zdarzenia pojawiła się bowiem straż pożarna, a także specjalistyczna firma z Nowego Meksyku. Nie stwierdziły one żadnych oznak wycieku gazu. "Do tej pory nie znaleziono żadnych oznak czy dowodów wskazujących na problemy z rurami w domu i wokół niego" - podkreślono.



Gene Hackman i Betsy Arakawa byli martwi na długo przed tym, zanim ich znaleziono. Ich ciała uległy już bowiem częściowemu rozkładowi. W materiale TMZ można przeczytać o "opuchniętych twarzach oraz plamach opadowych na dłoniach i stopach".