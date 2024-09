"The Cut": co wiemy o filmie?

"The Cut" to opowieść o losach dawnego boksera. Mężczyzna ze wszystkich sił stara się ponownie wrócić na ring, po tym jak przed dziesięcioma laty jego kariera została nagle przerwana. Film zadebiutował na trwającym obecnie festiwalu filmowym w Toronto. W role główne wcielili się Orlando Bloom i Caitriona Balfe.

Gwiazda serialu "Outlander" zagrała postać Caitlin - żonę głównego bohatera i zarazem trenera.

"Znalazł coś, co pozwala mu iść po prostej drodze, ale przez to wszelkie problemy zostają z tyłu jego głowy, nierozwiązane. "Wiemy przecież, że jeśli coś tłumisz w sobie, to trzeba sobie z tym poradzić. To dotyka wielu osób w sporcie - czasami jedną rzecz potrafisz robić znakomicie, ale kosztem pozostałych" - zdradziła w rozmowie z serwisem Entertainment Weekly.

Reżyserem "The Cut" jest Sean Ellis. Film zapowiadany jest jako thriller psychologiczny. Nie ogłoszono jeszcze polskiej daty premiery.

Orlando Bloom testował możliwości swojego ciała, przygotowując się do "The Cut"

Orlando Bloom w rozmowie z People opowiedział o żmudnych przygotowaniach do roli boksera w "The Cut". Zdradził, że w pewnym momencie kręcenia filmu "myślał, że umrze". Występ w nowym thrillerze psychologicznym wymagał od niego drastycznej utraty wagi.

"Byłem bardzo głodny" – mówił Bloom w wywiadzie dla People. "Ostatnie trzy tygodnie w Londynie przed rozpoczęciem zdjęć to był tylko tuńczyk i ogórek" – dodał.

Gwiazdor schudł prawie 25 kilogramów w niecałe trzy miesiące, a potem... musiał przytyć podczas pracy na planie.

"On nie mógł pracować podczas diety. Rozpoczął zdjęcia, kiedy był najlżejszy, a potem zaczął jeść. Oznaczało to, że musieliśmy najpierw nakręcić zakończenie, a potem początek filmu. W ciągu 25 dni zdjęciowych przybierał na wadze. Następnie został zmontowany w odwrotnej kolejności" - opowiadał reżyser, Sean Ellis.