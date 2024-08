Nie ma to jak wsparcie rodziny! Szwagier Blake Lively postanowił stanąć w obronie aktorki po tym, jak zaczęła zmagać się z kontrowersjami po premierze "It Ends With Us" . Swoje zdanie wyraził pod jednym z komentarzy na Instagramie.

Bart Johnson broni Blake Lively

Wybranką Barta Johnsona jest starsza siostra Blake Lively . Niedawno postanowił zabrać głos w komentarzach na Instagramie, które od jakiegoś czasu pełne są oskarżeń skierowanych w stronę żony Ryana Reynoldsa.

W poście urodzinowym, skierowanym do Lively, znalazły się niepochlebne komentarze. W jednym z nich mogliśmy przeczytać:

"Wstyd, że tak bardzo zależy jej na promowaniu szczęścia w środowisku przemocy domowej, bez względu na ofiary. Rozczarowujące, Blake".



Johnson skomentował tę wypowiedź, choć jego wiadomość została już usunięta. Na szczęście w Internecie nic nie ginie.

"Naprawdę przykro mi, że tak myślisz. Jestem pewien, że masz wielkie serce i chcesz tego, co najlepsze. Zapewniam, że prawda jeszcze nie wyszła na jaw. Blake pracowała nad tym filmem ciężej niż przy czymkolwiek, co robiła przez całe życie. Ponieważ to dla niej znaczyło tak wiele. Przesłanie jest w książce. I w filmie. Nie w krótkich klipach/wywiadach. To ona jest powodem, dla którego wiadomość/ten film/wychodzi na światło dzienne. Czy popełniono błędy? Tak. Popełniam w życiu błędy. Ale nie są pod mikroskopem. Tak czy inaczej, szanuję Twoje poglądy. Nie mam dla ciebie nic poza miłością" - napisał w swoim komentarzu Johnson.

Blake lively nie tylko wciela się w rolę głównej bohaterki dramatu, ale jest też producentką filmu. OD czasu premiery filmu, aktorka mierzy się krytyką, z powodu niewystarczającego zaangażowania w wyjaśnianie drażliwych elementów tej produkcji.



"It Ends With Us": o czym jest?

Film "It Ends With Us" w reżyserii Justina Baldoniego jest adaptacją powieści Colleen Hoover o tym samym tytule. Opowiada ona o Lily, która wiąże się z przemocowcem Ryle'em. Mimo że daje mu kolejne szanse, mężczyzna staje się coraz bardziej agresywny. Czy uda jej się wyrwać z toksycznej relacji?